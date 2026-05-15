MAI MINORII MOR de la RESUSCITARE

Împreună am parcurs vreo 5 ani alături de această rubrică în care știți deja că odată cu sosirea verii se înmulțesc bazaconiile debitate de clienții permanenți ai acesteia… sau, mă rog, neuronii mei percep astfel, că doar nu credeți că pe mine încălzirea vremii mă ocolește! De-o fi una, de-o fi alta… Încep cu o minune scrisă pe 28 aprilie, la ora 13:39, în ecran la România TV: ”Descinderi cu 250 de forțe de ordine”. Toate recomandările, indiferent de sursă, zic că e de preferat să se utilizeze ”250 de membri ai forțelor de ordine” sau ”250 de angajați ai forțelor de ordine”, și nu așa cum au scris deștepții de la RTV, fiindcă se poate înțelege că au fost acolo polițiști, jandarmi, soldați, bodyguarzi și … alte 246 de tipuri de FORȚE DE ORDINE!

Continuăm cu RTV, care astăzi iar a pus monopol pe rubrica asta. Astfel, pe 5 mai, la ora 23:11, reporterița (care mai mult ca sigur că fusese trezită la ora aia din somnul de frumusețe, că din ăla de deșteptăciune nu i s-a întîmplat niciodată!) ne anunța că evadatul împușcat ”A FOST RESUSCITAT, dar s-a DECLARAT DECESUL”! Am mai atacat subiectul, ori de cîte ori și autorii zicerii mi-au atacat timpanul și neuronii: a resuscita înseamnă a reînvia, de unde și ideea că nu poți declara mort proaspătul reînviat! Ceea ce vor să spună neterminații ăștia numiți reporteri este că, de fapt, s-au aplicat niște manevre de resuscitare care n-au avut efectul dorit, iar mortul evident că a rămas mort ca morții! Adică, NU A FOST RESUSCITAT!

Am mai amintit aici de cea mai recentă achiziție a secției de reporteri RTV, un flăcău, cel mai înalt din toată turma, și care cu cît apare mai des, cu atît le dă mai tare-n gard. Cea mai recentă capodoperă a reușit-o pe 6 mai, la ora 23:24 (și ăsta o fi fost în miezul somnului de frumusețe!?), cînd ne-a behăit despre niște ”mașini cu probleme MAI MINORE”! Măi, flăcău, ești sigur că minorele erau mai minore decît minoretele care ar fi putut fi, cu nițel efort, niște minorete mai minore decît minoretele alea mai majore!?