Ministrul agramat nu-i FUNCȚIONARUL UȘOR

De către
Doru Popovici
-

Multe mi-aș fi putut închipui despre actualul nostru prim ministru, numai că poate fi atins de metaforită nu. Cuvîntul ăsta, pe care nici eu nu-l pot ”traduce” pe înțelesul tuturor, vrea să spună că vorbim despre boala de a te exprima în metafore. Simptomele au devenit vizibile și auzibile sîmbătă, 18 aprilie, cînd la ora 18:05, la PRO TV, domnul Ilie Bolojan a bolmojit enunțul din sfera pur metaforică, din care, oricît m-am străduit să pricep ce a vrut să spună poetul, tot n-am aflat. Era o chestie despre ”niște șoricei ca niște șobolani care semănau cu niște rozătoare”. Chiar dacă n-am înțeles nici partea poetică, nici partea zoologică, m-am dumirit de ce totul e razna în țara asta: păi, ce să aștepți dacă o dai pe mîna poeților? Nu era mai bine să-l fi trimis cu vreo bursă literară Herder pe la Viena, iar pe funcția de prim ministru să fi găsit un om normal, nu un poet visător? 

Dovadă că întreg Guvernul e lovit de felurite probleme medicale e și cererea de demisie a deja fostului ministru al Transporturilor, care fără nici un dubiu nu este analfabet! Ci doar agramat cu normă întreagă! Ca să nu existe dubii, proba a făcut-o la RTV vineri, 24 aprilie, la ora 12:45, chiar cu cererea-i de demisie, în care ”Subsemnatul, Ciprian-Constantin Șerban, MINISTRUL AL TRANSPORURILOR ȘI INFRASRUCTURII…” își anunță retragerea, și zău că îi cam plîng de milă: păi, dacă și la o viitoare cerere de angajare folosește aceeași limbă română, șansele de angajare a domniei sale ca tractorist sînt minime. Cred că mai degrabă l-ar putea angaja chiar RTV, eventual ca înlocuitor al inegalabilului Victor Vreme cînd își mai ia și el concediu ori vreo zi liberă. Chiar din gura ăstuia am mai cules o bijuterie, în 28 aprilie, la ora 14:07, cînd dragul de Victoraș relata despre un accident pe care evident că l-a transformat în stand-up comedy: ”… a rănit UN FUNCȚIONAR UȘOR care a fost preluat de ambulanță”! Bine că era un FUNCȚIONAR UȘOR și l-a luat SMURD-ul, că dacă era vreun FUNCȚIONAR GREU chemau ăia poate vreo basculantă! Credeți sau nu, eu totuși mă gîndesc că Victoraș a vrut să spună că ”… a rănit ușor un funcționar”, ceea ce schimbă cumva datele problemei, nu? Rămîne doar problema aia care nu mai poate fi rezolvată, cu chiulul de la orele de limbă română.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR