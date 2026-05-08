Ministrul agramat nu-i FUNCȚIONARUL UȘOR

Multe mi-aș fi putut închipui despre actualul nostru prim ministru, numai că poate fi atins de metaforită nu. Cuvîntul ăsta, pe care nici eu nu-l pot ”traduce” pe înțelesul tuturor, vrea să spună că vorbim despre boala de a te exprima în metafore. Simptomele au devenit vizibile și auzibile sîmbătă, 18 aprilie, cînd la ora 18:05, la PRO TV, domnul Ilie Bolojan a bolmojit enunțul din sfera pur metaforică, din care, oricît m-am străduit să pricep ce a vrut să spună poetul, tot n-am aflat. Era o chestie despre ”niște șoricei ca niște șobolani care semănau cu niște rozătoare”. Chiar dacă n-am înțeles nici partea poetică, nici partea zoologică, m-am dumirit de ce totul e razna în țara asta: păi, ce să aștepți dacă o dai pe mîna poeților? Nu era mai bine să-l fi trimis cu vreo bursă literară Herder pe la Viena, iar pe funcția de prim ministru să fi găsit un om normal, nu un poet visător?

Dovadă că întreg Guvernul e lovit de felurite probleme medicale e și cererea de demisie a deja fostului ministru al Transporturilor, care fără nici un dubiu nu este analfabet! Ci doar agramat cu normă întreagă! Ca să nu existe dubii, proba a făcut-o la RTV vineri, 24 aprilie, la ora 12:45, chiar cu cererea-i de demisie, în care ”Subsemnatul, Ciprian-Constantin Șerban, MINISTRUL AL TRANSPORURILOR ȘI INFRASRUCTURII…” își anunță retragerea, și zău că îi cam plîng de milă: păi, dacă și la o viitoare cerere de angajare folosește aceeași limbă română, șansele de angajare a domniei sale ca tractorist sînt minime. Cred că mai degrabă l-ar putea angaja chiar RTV, eventual ca înlocuitor al inegalabilului Victor Vreme cînd își mai ia și el concediu ori vreo zi liberă. Chiar din gura ăstuia am mai cules o bijuterie, în 28 aprilie, la ora 14:07, cînd dragul de Victoraș relata despre un accident pe care evident că l-a transformat în stand-up comedy: ”… a rănit UN FUNCȚIONAR UȘOR care a fost preluat de ambulanță”! Bine că era un FUNCȚIONAR UȘOR și l-a luat SMURD-ul, că dacă era vreun FUNCȚIONAR GREU chemau ăia poate vreo basculantă! Credeți sau nu, eu totuși mă gîndesc că Victoraș a vrut să spună că ”… a rănit ușor un funcționar”, ceea ce schimbă cumva datele problemei, nu? Rămîne doar problema aia care nu mai poate fi rezolvată, cu chiulul de la orele de limbă română.