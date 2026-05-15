”Vă spun sincer că sînt mai îngrijorat de ce se întîmplă cu economia. Se întîmplă un îngheț în prag de vară, ca să folosesc metafora asta. Economia e construită pe încredere. Singurul ingredient care se cîștigă greu și se pierde instantaneu – încrederea. Or, noi riscăm foarte mult să pierdem încrederea pe care o exportăm, pe care o emană economia românească către parteneri, către mari investitori, către finanțatori. Ceea ce va atrage după sine o creștere a costului de funcționare a economiei, pentru că fraza asta pe care tocmai am zis-o comportă mai multe explicații.

În primul rînd, ne uităm la cursul valutar și am văzut salturile pe care le suferă acum moneda europeană în raport cu moneda autohtonă. Se depreciază leul și asta o să o resimțim imediat la portofel în tot costul vieții, care, pînă la urmă, chiar dacă avem monedă națională, costul vieții în România este raportat la euro. Dacă ne gîndim că toate prețurile au referință în euro. De la prețul la chirii, la prețul la mașină, prețul la telecomunicații, prețul la abonamentul la cablu și nu mai spun că frigiderul românului este în proporție de vreo 70-75% plin de produse de import. Asta e o primă componentă a deprecierii încrederii și a deprecierii economiei.

O altă componentă este valoarea banilor, prețul banilor de care are nevoie România pentru a trăi de azi pe mîine. Știm foarte bine că din cauza unui deficit bugetar accentuat, România nu reușește să rămînă sub plapuma pe care o are și atunci se întinde mai mult decît îi e plapuma. Cheltuie mai mult decît produce statul român pentru a acoperi diferențele se împrumută și costul acestor bani, odată cu pierderea încrederii în economia românească, va fi din ce în ce mai mare.

Riscul cel mai mare este tradus de experții economici prin aceea că România poate să piardă actuala caracterizare la nivelul firmelor de rating. Un downgrade, o notă proastă, o intrare în categoria junk, poate pentru românul simplu nu înseamnă mare lucru într-o traducere imediată, însă în viața de zi cu zi va însemna, pentru că o astfel de atribuire de risc pe care România ar putea să o primească se va traduce prin amplificarea decalajelor și a costului vieții în România, iar revenirea de pe un palier atît de jos la unul care să trezească interesul marilor investitori nu se face la fel de brusc precum se pierde încrederea”. Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro. Analistul economic scrie și pentru New Money, site-ul care ține de revista cu același nume și care a fost lansată odată cu Money Channel.