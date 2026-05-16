Fiziciana cu milioane de urmăritori pe TikTok a ajuns în librăriile românești cu prima sa carte

Fiziciana care are milioane de urmăritori pe platformele de social media reușește să facă ceea ce mulți profesori doar visează: să stârnească curiozitatea tinerilor și dorința de a învăța despre misterele universului, fizică și experimente. Virginia Benzi, o tânără de doar 27 de ani, transformă fizica – o materie complicată – într-o aventură fascinantă, pornind de la stele și misterul materiei întunecate și ajungând până la secretele fizicii cuantice, nu doar pe TikTok, ci și în cartea sa ”Știința minunilor: Cum ne ajută fizica să înțelegem realitatea”, recent publicată la Corola, marcă a Editurii ap! (ACT și Politon).

Cartea este structurată în 10 capitole și este însoțită de numeroase grafice colorate, ilustrații explicative sau imagini reprezentative. În volumul ”Știința minunilor”, Virginia Benzi folosește un limbaj clar și simplu pentru a-i invita pe tineri să exploreze lumea fizicii, oferindu-le un ghid inedit, bun de consultat de către toți cei care doresc să înțeleagă lumea în care trăiesc. Autoarea povestește despre copilăria sa și despre momentul în care a luat decizia de a renunța la studiul artelor frumoase și de a aprofunda matematica și fizica, apoi continuă cu ideea lui Democrit din Antichitate, care susținea că lumea este formată din două elemente, atomii și vidul, și, în final, abordează teorii mai avansate din fizica contemporană, mecanica cuantică, masa și energia, gravitația sau a patra dimensiune.

Deși explică teorii și concepte complexe, limbajul este unul ușor de înțeles, fără a compromite în niciun fel natura științifică. Virginia Benzi face analogii surprinzătoare, oferă exemple de mare ajutor, abordează dispute precum cea dintre Einstein și Bohr și explică prima captare a undelor gravitaționale. Cititorii vor găsi în carte experimentul imaginar al ”pisicii lui Schrödinger”, care a ilustrat paradoxurile lumii cuantice, în care realitatea pare să existe în mai multe stări simultan, până când este observată; interpretarea Copenhaga, care a reunit cele mai mari minți ale fizicii – printre care Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Bohr și Marie Curie; sau efectul Tunel.

În zilele noastre, fizica nu mai este o materie populară, însă, Virginia Benzi a considerat că poate fi readusă în atenția tinerilor, mai ales dacă este abordată mai puțin din perspectivă matematică și mai mult dintr-una narativă, susținută de exemple. Cartea sa, ”Știința minunilor: Cum ne ajută fizica să înțelegem realitatea”, creează o punte între copii și știință, le dezvoltă curiozitatea și îi încurajează să-și pună întrebări despre realitatea acestei lumi.

Despre Virginia Benzi:

Virginia Benzi este cunoscută pe rețelele de socializare drept Quantum Girl. După ce a mers pe urmele părinților săi și a studiat la Academia de Arte Frumoase din Torino, Victoria a ales să își continue parcursul academic la Geneva, unde a absolvit un master în fizica interacțiunilor. A devenit cunoscută pe platformele de social media – TikTok, Instagram și YouTube –, unde creează conținut dedicat copiilor și adolescenților, explicând concepte complexe din fizică, într-un mod prietenos și accesibil.

Victoria a creat și un program educativ Gen-Q, Generazione Quantum, pe rețeaua de streaming online RaiPlay, unde discută cu personalități cunoscute din domeniul științific. Mai mult decât atât, tânăra a fost inclusă în lista Forbes Under 30 Italia, unde a fost premiată pentru demersurile sale și impactul în domeniul său de activitate. Virginia a fost invitată și de președintele Italiei să ia parte la proiect dedicat educației și comunicării științifice.

