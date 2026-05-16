Revista citită printre rînduri

Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a vorbit despre dispariția în format fizic a revistei <Historia>:

”Presa istorică este destul de săracă dacă dispare și <Historia>… Rămîne, desigur, <Magazin istoric>, care apare din 1967 și este foarte cunoscută publicului larg iubitor de istorie. Altfel, rămîn revistele istorice strict specializate pe știință și care sînt tipărite, publicate, coordonate de către institutele de istorie din România, respectiv, care funcționează sub egida Academiei Române sau editate de către universitățile din țara noastră. Dar nu mai există, exceptînd <Magazin istoric>, nu mai există revistă de istorie ca publicație care să acopere o gamă atît de variată la un nivel, desigur, acceptabil și care să fie difuzată în toată țara în formatul clasic, letric.

(În perioada interbelică erau reviste de istorie care să se adreseze publicului larg?) Da, erau foarte multe reviste care apăreau, la fel ca și astăzi, sub egida institutelor de istorie.

Aveam la Cernăuți, de exemplu, <Codrii Cosminului>, publicație care a fost ulterior preluată de către Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava, după 1990. Și alte publicații…, o publicație editată de Institutul Social Român, din Banat, în Timișoara. Mai existau reviste la Cluj, la București… exista o diversitate destul de mare. Ea era alimentată, cumva, de modelele pe care Franța le oferea României și, ca atare, multe din ele erau corelate, cumva, cu revistele de specialitate care apăreau în spațiul francez. În perioada comunistă e mai trist, pentru că au dispărut majoritatea, doar <Magazin istoric>, ca revistă de popularizare a istoriei, și cîteva publicații care erau însă foarte strict controlate de către cenzura comunistă și care, la fel, erau editate de către institutele de istorie, în special Academia <Ștefan Gheorghiu> – una dintre ele.

Era atunci și revista <Lumea>, mai este și acum. Era pe politică externă. Producea analize foarte bune, dar, sigur, erau și ele afectate de cenzura comunistă. Eu citeam cu foarte multă plăcere. Cine știa să citească, citea printre rînduri. Și citea chiar foarte bine și afla foarte multe lucruri”. (Foto: RADOR)