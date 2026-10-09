ESTE PLOI despre care se face POTOP într-o metropolă

Cred că dacă s-ar face un inventar al tuturor greșelilor de limbă română posibile, la România TV s-ar regăsi absolut toate, în cele mai diverse situații imaginabile, de la reportajul transmis live din stradă pînă la știrile presupus formulate și redactate în studio de specialiști, dar și la mulți dintre invitații postului, care și ei par adesea a se contamina de tîmpeniile interlocutorilor. Însă postul RTV, după cum am arătat în nenumărate rînduri, nu deține nici monopolul pe tîmpeniile de exprimare, și nici nu atinge piscurile supreme: concurența e acerbă și parcă tot mai multe posturi și programe se înscriu în cursa de asasinare a limbii române.

Începem, totuși, cu RTV, unde sîmbătă, 26 septembrie, la ora 11:27, capul de știre mi s-a părut absolut remarcabil: ”ESTE FRIG și PLOI în mai mult de jumătate de țară”, a zis duduia care prezenta jurnalul de la acea oră. Îmi pare rău că nu am reținut și cine era distinsa agramată, care dacă ar fi zis ”PLOUĂ” în loc de ”PLOI”, nici n-ar fi comis nenorocirea de dezacord (este ploi!), nici nu ne-ar fi făcut să murim de rîs în miezul unei știri, totuși, îngrijorătoare.

Fără a fi înjunghiat limba română, ci doar logica și bunul simț, în aceeași zi, dar la ora 23:34 (și pe parcursul întregii zile următoare), vedem un oraș inundat rău de tot, dar și vedem scris în ecran și ascultăm prezentatorul zicînd: ”Potop în metropola cu peste 10 milioane de locuitori”. Da, și? Cum adică da, și? Și care-i metropola? Am dedus, după ochii oblici și culoarea pielii, că era un oraș din China. Dar cît știți dvs. despre locul faptei, tot atît ne-au spus și știriștii RTV: NIMIC! Eu zic că e mai mult decît simplă prostie: e chiar boală psihică. Nu poți să Ragi o asemenea ”știre”. Ca să înțelegeți mai exact: cum ar fi să fi ascultat prin iulie o știre din același pachet informativ: ”Ieri s-a încheiat într-o țară de pe un continent Campionatul Mondial de Fotbal, trofeul revenindu-i unei echipe reprezentative”.