Darea de mită și luarea de milă

Un nou necaz pentru primarul de la Mitocu Dragomirnei, după ce a stat jumătate de an în arest la domiciliu, fiind acuzat că și-a agresat și sechestrat iubita. Domnul Reziuc a fost trimis în judecată pentru complicitate la dare de mită, într-un dosar în care este vorba despre un concurs de angajare pe postul de administrator la școala din Mitocu Dragomirnei, care a avut loc în iarna anului 2023.

Sperăm că primarul nu va încerca să umble cu bani pe la judecători pentru a-l ierta, fiindcă i se va face dosar și pentru dare de mită și luare de milă.

Cutia mitei