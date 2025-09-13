Emma, de Jean Reno

”Părinții mei ar fi fost tare mândri, tata ar fi iubit foarte mult cartea și faptul că am devenit povestitor”, mărturisește emoționat Jean Reno despre romanul său de debut, „Emma”

Tipărit de editura XO Editions într-un prim tiraj de 30.000 de exemplare, ale cărui drepturi de traducere au fost vândute în peste 20 de țări, romanul a devenit rapid foarte apreciat, iar o companie franceză de producție a achiziționat drepturile de adaptare a poveștii într-un serial de opt episoade.

„Aveam nevoie să spun această poveste, ca un pariu pe care l-am făcut cu mine însumi. Întotdeauna mi-au plăcut poveștile romanțate, am citit de-a lungul timpului: benzi desenate, romane, eseuri, piese de teatru, biografii… Prin filme am spus tot timpul poveștile altor persoane. De această dată am vrut să spun și povestea mea. Această dorință a fost un imbold să încep să scriu”, declară actorul Jean Reno despre cum a luat naștere „ Emma ”. Recent publicată și în România, la Editura Trei, în colecția Fiction Connection, cartea „ Emma ” marchează debutul bine-cunoscutului actor francez ca scriitor.

Jean Reno, care a împlinit pe 30 iulie 76 de ani, spune că lansarea cărții a fost foarte emoționantă pentru el, iar în momentul în care a ținut în mână primul exemplar a plâns. În special pentru că acest lucru l-a făcut să se gândească la cât de mândri ar fi fost părinții lui , mama sa pe care a pierdut-o în adolescență, și tatăl său, care a lucrat într-o tipografie. „Tatăl meu ar fi iubit această carte. Și ar fi fost mândru, nu pentru că am devenit scriitor, ci pentru că am devenit povestitor”, mărturisea actorul cu lacrimi în ochi, în cadrul unui interviu . Într-o serie de alte apariții el a subliniat că „nu sunt un scriitor adevărat, eu doar spun povești”. Iar în acest roman, cu care a cucerit deja nu doar publicul, ci și criticii, spune o poveste fictivă, ce conține însă și frânturi din viața sa. Reno precizează că s-a inspirat atât din relația cu a treia sa soție, din întâlnirea acesteia și a lui cu o experiență extraordinară în cadrul unui centru de masaj, cât și dintr-o călătorie în Oman. Însă Emma, personajul principal al cărții sale, o tânără care lucrează ca maseuză într-un centru de talasoterapie renumit la nivel mondial, în Bretania, rămâne un produs al imaginației sale. Iar cea mai importantă sursă care l-a ajutat să dea viață unui personaj atât de puternic rămâne aprecierea și admirația lui pentru spiritul feminin. „Găsesc femeile mai interesante decât bărbații”, mărturisește, explicând că impulsul creativ îi vine prin imagini feminine. Iar în ceea ce privește tinerele din generațiile de acum este de părere că „sunt cele care ne vor salva. Femeile sunt cele care mișcă societatea.”

Publicația „Le Courrier Picard” punctează că „scriitura este captivantă, nu poți lăsa cartea din mână până la ultimul rând. O poveste pe care ți-o poți imagina cu ușurință pe marele ecran și care cere o continuare. Un debut incitant.” Și, într-adevăr, „ Emma ” pare să își croiască propriul drum în cinematografie, după cum afirma actorul în mai 2025, într-un interviu oferit în Polonia , cu ocazia promovării romanului, declarând că o companie franceză de producție a achiziționat drepturile de adaptare a poveștii într-un serial de opt episoade.

Emma lucrează ca maseuză într-un centru de talasoterapie renumit la nivel mondial, în Bretania. Spirit independent și puternic, are tot ce și-ar putea dori: o pisică răsfățată pe nume Mardi, câțiva prieteni de încredere și o priveliște neîntreruptă spre Oceanul Atlantic, o frumusețe spectaculoasă și energia mâinilor ei care face minuni pentru pacienți. Dar această viață idilică este umbrită de amintirea unui accident de mașină în care și-a pierdut mama – și în care a fost și ea implicată. Când talentul ei de maseuză este descoperit de unul dintre cei mai importanți lideri din Oman, tânăra acceptă să plece la Muscat, capitala sultanatului. Cum Tariq Khan este pe cale să deschidă un centru de lux pentru relaxare, misiunea Emmei este să instruiască echipa de maseuri. Ceea ce Emma nu știe este că, acceptând acest post, tocmai a pornit într-o călătorie periculoasă. „Această călătorie îi va zgudui complet existența, îi va transforma personalitatea și îi va deschide porțile către o viață extraordinară”, spune chiar autorul. „Acest roman este povestea unei femei care își transformă darurile și suferințele trecute în cea mai mare forță a sa. O femeie care își ia destinul în mâini și trăiește o adevărată metamorfoză. Este în același timp un roman de acțiune și o poveste pasională, purtată de un personaj ce inspiră care intră, fără să vrea, într-o lume a spionajului, din care nu lipsesc secretele, armele și chiar moartea”, detaliază autorul.

JEAN RENO (Juan Moreno y Herrera Jiménez) s-a născut pe 30 iulie 1948 în Casablanca, Maroc, din părinți spanioli refugiați în Africa pentru a scăpa de regimul fascist al lui Franco. A debutat în cinematografie în 1978, cu rolul din „L’Hypothèse du tableau volé”. De atunci a jucat în peste o sută de filme, piese de teatru și seriale TV, cu prestații notabile în „Le Grand Bleu”, „Léon” și „Nikita”, dovedind versatilitate și profunzime atât în roluri dramatice, cât și în cele de acțiune precum în „Mission: Impossible”, „Da Vinci Code” sau în roluri savuroase de comedie din filmele „Wasabi”, „Tais Toi!”, „Pink Panther”, „L’enquête corse”.

Vorbește fluent limbile engleză, franceză, spaniolă și italiană. „ Emma ” este romanul său de debut.

Editura Trei