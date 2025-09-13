Măturătorul de presă

Un bărbat din Zamostea, dat dispărut după ce a plecat de la o nuntă. De beat ce era, în loc să meargă acasă a ajuns într-o comună din județul Botoșani.

Scandal într-o comună din Brodina. Un bărbat beat s-a certat cu socrul său, iar apoi și-a lovit fiul care a încercat să aplaneze conflictul.

Biciliști, mopediști și motocicliști, unii băuți sau fără permis, implicați într-o mulțime de incidente în trafic.

Un tînăr acuzat de zeci de țepe, condamnat pentru patru fapte cu prejudicii mari comise la Suceava.

Dosare penal pentru doi vitezomani prinși de radar: unul n-avea permis, altul avea numerele expirate.

Amenzi de 8.000 de lei și permis suspendat șase luni pentru un șofer care a fugit din fața echipajului care îl oprise.

Femeie arestată pentru violențe în familie repetate asupra soțului.

Motociclist băgat în spital de un șofer neatent.

Pieton accidentat grav de o mașină după ce a plecat de la nunta surorii sale.

A participat la o licitație online pentru un telefon, a achitat peste 500 de euro și a primit o cutie goală.

Șoferii care nu au respectat semnalizările de la nivel cu calea ferată, vînați de polițiști.

Pagubă mare pentru un om de afaceri sucevean după ce hoții i-au sacrificat și tranșat pe loc doi tauri de montă.

Un polițist trimis în judecată de procuror pentru abuz în serviciu, declarat nevinovat de judecători.