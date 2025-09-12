Fiecare cu cadavrele lui la SCHIMBUL de CURĂȚENIE

Încă sufăr după dispariția emisiunii ”Ce spun românii”, fiindcă în ultimele ei săptămîni de prezență pe ecran am avut parte de veritabile capodopere de exprimațiune, din care am mai păstrat cîteva care să vă aducă bucuria în suflete și neliniștea în neuroni. Le voi mixa cu zicerile ”de serviciu”, provenite de la deja legendarii reporteri, din rîndul cărora se detașează aproape fără adversar numitul Victor Vreme de la RTV. Ei bine, domnișorul în cauză, pe 23 august, la ora 12:05, a transformat o întîmplare de-a dreptul cutremurătoare într-o bijuterie lingvistică demnă de orice antologie a umorului negru, varianta pentru școli ajutătoare, povestindu-ne că ”scafandrii au găsit CADAVRELE TATĂLUI ȘI ALE FIULUI”! Tragedia produsă pe un lac s-a soldat cu dispariția în adîncuri a celor doi, tată și fiu, prinși de o furtună în timp ce vîsleau. Au murit. Au fost căutați și găsiși înecați. Conform relatării lui Victor Vreme, cei doi nu erau decedați ei înșiși, ci făceau… colecții de cadavre! Păi nu asta rezultă dacă vorbim de ”cadavrele tatălui și ALE fiului”!? Nu înseamnă că și tatăl, și fiul, aveau cîte cîteva, cel puțin cîte două!? Aaa, dacă Victoraș ar fi învățat ca tot elevul normal, ar fi aflat cîndva, pe la nivelul clasei a doua, că articolul genitival, în situația asta, ar fi fost ”AL”. Mergea și fără: cadavrele tatălui și (al) fiului, iar noi am fi rămas doar cu știrea tragică, nu și cu hohotele de rîs de la finalul acesteia.

Pe 19 august, la ”Ce spun românii”, Cabral roagă una din echipe să completeze propoziția: ”Eu și mama facem schimb de…”. Dumneavoastră care, ca și mine, vă uitați împlicîndu-vă în ceea ce urmăriți, nu-i așa că dacă sînteți o doamnă vă gîndiți imediat la completarea ”rețete”, pentru că nimic nu e mai la îndemînă decît să-i cereți mamei să vă povestească cum se fac minciunelele, sau crema de zahăr ars, ori ciorba de burtă? Ei bine, nimeni din cele două echipe nu a pronunțat cuvîntul magic ”rețete” (care evident că era primul pe panou!). Au zis: telefoane, mașini, păreri, însă năucitor a fost chiar primul răspuns, cel al unei doamne: CURĂȚENIE! Adică cum?, a întrebat Cabral. Păi, a gîngurit doamna, mă mai duc eu pe la ea să-i fac curățenie, mai vine și ea pe la mine și face curat, deci facem schimb! Vă jur că mi s-a părut că în încercarea de a nu pocni de rîs, Cabral s-a albit la față!