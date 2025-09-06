Dispărut într-o clipă – inteligența umană, parteneră cu cea artificială în cel mai original roman polițist al anului

Sherlock Holmes și dr. Watson, Hercule Poirot și bunul său prieten, căpitanul Arthur Hastings, Cormoran Strike și Robin Ellacott sau Harry Hole și Katrine Bratt sunt detectivii care i-au încântat de-a lungul timpului pe iubitorii romanelor polițiste. Dar într-o societate în care tehnologia joacă un rol tot mai important, chiar și parteneriatele dintre investigatori suferă transformări radicale. Oare poate AI-ul să rezolve problema criminalității?

În ”Dispărut într-o clipă”, romanul de debut al lui Jo Callaghan publicat de Editura TREI, scriitoarea americană propune o echipă neobișnuită de detectivi: Kat Frank, comisar-șef la Serviciul pentru Investigații Criminale, o polițistă cu mare experiență și partenerul ei virtual, Lock. Cei doi formează prima echipă din Regatul Unit care folosește inteligența umană și cea artificială pentru a lupta cu criminalitatea. Misiunea pe care o au este să cerceteze două cazuri de dispariție a unor tineri, dar provocările sunt numeroase. Cum armonizezi intuiția tipică muncii de polițist cu judecata statistică, rece, a Inteligenței Artificiale? Cum îi explici unui detectiv virtual o glumă, o emoție sau substratul unei discuții, importanța cuvintelor nerostite, care plutesc în aer? „Cel mai original roman polițist pe care îl vei citi anul acesta”, spune scriitoarea Claire Mackintosh despre ”Dispărut într-o clipă”. Despre primul volum din seria Kat și Lock, câștigător al premiului pentru cel mai bun roman polițist la Festivalul de la Harrogate, s-a spus că a schimbat definitiv modul în care e percepută activitatea poliției.

Interesant este că Jo Callaghan este mai mult decât familiarizată cu AI-ul, iar romanul său este influențat de elemente din viața sa de zi cu zi. Scriitoarea este strateg senior în cercetarea privind impactul viitor al inteligenței artificiale și al genomicii asupra forței de muncă.

„Există la fel de mult mister în legătură cu gândirea unei mașinării, precum cu cea a unei ființe umane”

Ca în majoritatea situațiilor, banii sunt cei care determină poliția din Warwickshire să demareze un proiect revoluționar: o detectivă va lucra asistată de Inteligența Artificială, ceea ce înseamnă reducere de timp și bani. Kat Frank îl privește însă cu suspiciune pe noul ei coleg, Lock – un bărbat de culoare, bine făcut și extrem de îngrijit, o hologramă uluitor de reală. Dar armonizarea celor doi este anevoioasă – și foarte amuzantă pentru cititori. Lock poate citi o carte sau vedea un film în câteva secunde, dar nu înțelege emoțiile din Romeo și Julieta sau Casablanca. Pentru el, oamenii sunt iraționali și totuși convinși că sunt superiori Inteligenței Artificiale.

Cât privește părerea lui Kat despre Lock, aceasta crede că, deși noul partener cu inteligența sa artificială poate face rapid treaba a 4, 5 polițiști, în zona inteligenței emoționale mai are mult de învățat. Controversele dintre detectivul uman și cel digital sunt savuroase, iar autoarea nu ține partea niciunuia dintre ei. De altfel, moto-ul care deschide cartea atrage atenția că „ceea ce ar trebui să ne preocupe cu adevărat nu este dacă mașinăriile gândesc, ci dacă oamenii o fac. Există la fel de mult mister în legătură cu gândirea unei mașinării, precum cu cea a unei ființe umane”.

Tachinarea de genul Sherlock Holmes – dr. Watson ajunge în romanul ”Dispărut într-o clipă” la un alt nivel. Oameni vs. mașinării inteligente sau împreună cu ele? Când ancheta evoluează într-un mod care afectează profund viața lui Kate, Lock trebuie să își perfecționeze și el abilitățile, inclusiv cele de a-și înțelege partenera de lucru. Empatia, emoțiile, durerea, speranța sunt provocări complexe pentru detectivul cu Inteligență Artificială, dar explicațiile lui Kate ajută. „Așa sunt oamenii, Lock, deși e ciudat. Nu încetăm să încercăm, chiar dacă pare imposibil”. Marile atuuri ale romanului scris de Jo Callaghan sunt atât siguranța și umorul cu care urmărește intriga polițistă, cât și ancorarea în realitatea zilelor noastre, atât de marcată de dezvoltarea tehnologiei. Următorul Sherlock Holmes se va folosi oare de Inteligența Artificială?

