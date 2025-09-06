Firma de asigurări facultative

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a dat exemplul unei firme de asigurări care nu a fost corectă cu o familie din Broșteni a cărei casă a fost afectată de inundații și care, în ciuda faptului că are și asigurare facultativă, a primit o ofertă de despăgubiri foarte subțire: ”Vă prezint un caz concret, al unei familii din Broșteni, care și-a plătit polița facultativă pe lîngă cea obligatorie. Au plătit o poliță facultativă, adică un fel de CASCO al casei, și au venit comisii de la firma de asigurări care evaluase casa la 100.000 de euro, adică 500.000 de lei, și era obligatoriu ca acea familie să primească acei bani. Iar prima ofertă făcută din partea acelei firme de asigurări a fost de 35.000 de euro. Asta după ce a plătit zeci de ani asigurarea”.

Probabil că, din păcate, oamenii își făcuseră asigurarea la o firmă de asigurări facultative, care plătește numai cînd vrea, cui vrea și cît vrea.

Inspectoratul Județean de Polițe