- Vameș condamnat definitiv pentru ascunderea de la taxe a unui transport de tutun.
- Reținut după ce și-a amenințat fost concubină și a încălcat ordinul de protecție.
- Telefoane în valoare de 700.000 de lei, găsite în pereții laterali ai unui microbuz care se îndrepta spre Ucraina.
- Scandal cu bătaie, amenințări și violare de domiciliu în București. Un bărbat a fost reținut de polițiști.
- De beată ce era, o femeie din Fălticeni și-a pierdut pe stradă în toiul nopții copilul de doar 2 ani.
- Pieton băut zdravăn, lovit de o mașină în plină noapte.
- Tînăr cu dosar penale, după ce a băgat în buzunar un telefon găsit pe stradă.
- Șofer din Suceava, prins cu o poliță RCA falsă în județul Suceava.
- Polițiștii bat drumul la Neamț, cu probe de sînge și urină, deși un analizator de droguri este plătit și a ajuns la Suceava de la finele anului trecut.
- Săltată și dusă în Penitenciarul Botoșani pentru exploatarea unei cerșetoare pe străzile Sucevei.
- Victimă a unei înșelăciuni pe OLX și-a recuperat banii după cercetările polițiștilor din Frătăuții Noi.
- Practic, în acest caz, dar și în altele similare, în care autorul o dă la ”pace” cu victima, polițiștii se transformă în recuperatori, ceea ce înseamnă timp și bani pierduți care puteau fi folosiți pentru rezolvarea altor cauze.
- Transport ilegal de cherestea interceptat pe strada Gheorghe Doja la ora 5 dimineața.
- Nemțean cu probleme psihice căutat pentru furtul unei mașini din Tîrgu Neamț, prins la Preutești în urma unui apel la 112.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă