Măturătorul de presă

Vameș condamnat definitiv pentru ascunderea de la taxe a unui transport de tutun.

Reținut după ce și-a amenințat fost concubină și a încălcat ordinul de protecție.

Telefoane în valoare de 700.000 de lei, găsite în pereții laterali ai unui microbuz care se îndrepta spre Ucraina.

Scandal cu bătaie, amenințări și violare de domiciliu în București. Un bărbat a fost reținut de polițiști.

De beată ce era, o femeie din Fălticeni și-a pierdut pe stradă în toiul nopții copilul de doar 2 ani.

Pieton băut zdravăn, lovit de o mașină în plină noapte.

Tînăr cu dosar penale, după ce a băgat în buzunar un telefon găsit pe stradă.

Șofer din Suceava, prins cu o poliță RCA falsă în județul Suceava.

Polițiștii bat drumul la Neamț, cu probe de sînge și urină, deși un analizator de droguri este plătit și a ajuns la Suceava de la finele anului trecut.

Săltată și dusă în Penitenciarul Botoșani pentru exploatarea unei cerșetoare pe străzile Sucevei.

Victimă a unei înșelăciuni pe OLX și-a recuperat banii după cercetările polițiștilor din Frătăuții Noi.

Practic, în acest caz, dar și în altele similare, în care autorul o dă la ”pace” cu victima, polițiștii se transformă în recuperatori, ceea ce înseamnă timp și bani pierduți care puteau fi folosiți pentru rezolvarea altor cauze.

Transport ilegal de cherestea interceptat pe strada Gheorghe Doja la ora 5 dimineața.