CLAIM-urile din CELE MAI PREFERATE zone

Spre deosebire de o bună parte a populației țării și chiar a planetei, mie războiul ăsta nou îmi aduce și un pic de bucurie, fiindcă asta mai lipsea pentru ca banda de reporteri și de reporterițe (pe meclele cărora se vede că îi năucește chiar și ideea că există un Orient apropiat, unul mijlociu și unul ceva mai depărtișor) să se asmută pe geo-strategii și planuri de înarmare sau dezarmare sau ce-o fi… Vreau să spun că sărăcuții de ei, scoși din mediul familiar, populat cu accidente, drogați, bețivi și doamne (ca aia a lu’ Ferrari!), și teleportați în spațiul arab cu conflictele aferente, care e de mirare că se pot produce tocmai unde-i Burjul mai… Khaliffa!, par încă mai rătăciți decît îi făcea canicula de as’ vară. Campion e, ați ghicit!, domnișorul Victoraș Vreme de la România TV, care nu mai prididește să comenteze ba din aeroportul Otopeni, ba din stradă ori chiar din studioul postului, tot ce se întîmplă și tot ce încearcă să înțeleagă, dar nu poate. Așa cum n-a putut să înțeleagă la vremea ei, asta cam pe cînd era el în clasa a II-a, chestia aia îngrozitor de complicată și de complexă din gramatica limbii române numită ”gradele de comparație ale adjectivelor”, dovadă fiind că, pus să îngaime ceva despre Ryad și cursele aeriene care tot nu veneau, pe 2 martie, la ora 15:14, domnișorul Victor Vreme de la România TV ne-a lămurit că: ”Ryad a fost una din CELE MAI PREFERATE ZONE”! Fac și eu următoarea afirmație: limba română n-a fost nici pe departe CEA MAI PREFERATĂ MATERIE școlară a chiulangiului și repetentului Victor Vreme. Cuummm? N-a fost repetent? Foarte rău! La școlile pe care le-am frecventat eu, ar fi repetat pînă la pensie. Aaa, aveți și dvs. dreptate: la școlile ajutătoare nu se numește ”repetenție”, ci ”an de aprofundare a materiei”, iar Victoraș cred că a aprofundat-o de vreo 5 ori… și tot nu s-a lipit chestia cu adjectivele!

Ca să nu rămîneți cu falsa impresie că victime ale războiului au devenit doar reporterii televiziunilor, vă anunț că și în rîndul oamenilor normali au apărut anomalii în exprimare, tot pe fondul bombardamentelor. Coincidența face ca efectele cele mai vizibile să se fi semnalat tot pe un aeroport, la Craiova, de unde la știrile PRO TV de pe 2 martie, la ora 17:30, am auzit-o pe o gospodină-pasager revoltată de întîrzierile care le afectează existența turiștilor, fiindcă ”avem CLAIM- uri de plătit!”. Eeiii, dacă pînă la vîrsta pe care o aveți cînd citiți chestia asta n-ați aflat încă ce sînt alea CLAIM-uri, nu mai pierdeți vremea: mîna pe carte!