Declarația reformulată

În prima sa declarație de cînd ocupă funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian a spus că ”în Educație este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine între toți cei care pot influența rezultatul final: profesori, elevi şi studenți, părinți, sindicate și reprezentanți ai administraţiei publice”. Eu aș reformula, domnule Dimian: în Educație este nevoie de dialog, empatie și corectitudine, pentru că, de exemplu, cel căruia i-ați luat locul, Daniel David, nu a fost nici omul dialogului și nici nu a dat dovadă de empatie și de corectitudine.

