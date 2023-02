Cele mai așteptate cărți ale anului 2023 în colecția Young Fiction Connection

În anul 2023, Editura Trei a pregătit o mulțime de surprize pentru cititorii colecției Young Fiction Connection. Astfel, pe parcursul anului vor fi publicate volumele Loveless și Radio Silence scrise de autoarea-fenomen Alice Oseman, O familie de mincinoși de E. Lockhart, The inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alire Saenz sau Immortality de Dana Schwartz.

Alice Oseman intră în portofoliul colecției Young Fiction Connection cu două cărți așteptate de tinerii cititori: Loveless – un roman despre maturizare, prietenie și descoperirea sexualității, cu toate emoțiile care gravitează în jurul acestor teme; Radio Silence – o lectură importantă pentru adolescenți, care abordează problemele de identitate, presiunea de a reuși, diversitatea și libertatea de a alege.

E. Lockhart revine la Editura Trei cu prequel-ul captivant al romanului Mincinoșii – O familie de mincinoși – în care autoarea relatează povestea unei alte veri, a unei alte generații și secretele care îi vor bîntui în deceniile următoare.

După Aristotel și Dante descoperă misterele universului și Aristotel și Dante plonjează în apele lumii, Benjamin Alire Sanz le propune cititorilor săi The inexplicable Logic of My Life – o „explorare fascinantă, poetică a familiei, prieteniei, iubirii și pierderii”.

Immortality – cea de-a doua carte scrisă de Dana Schwartz după Anatomie. O poveste de iubire – va ajunge pe rafturile librăriilor din România în această vară. Immortality este continuarea așteptată cu nerăbdare de fanii Danei Schwartz, fascinați de romanul său gotic.

Editura Lifestyle Publishing House, parte a Grupului Editorial TREI, vă propune cartea Materia tuturor lucrurilor. 12 experimente care au schimbat lumea de dr. Suzie Sheehy, un volum despre uluitoarea poveste a fizicii secolului XX, relatată prin intermediul a 12 experimente revoluționare.

Materia tuturor lucrurilor – 12 experimente care au schimbat lumea

„Fiorul descoperirii științifice capătă o semnificație reală”. – The Times

Cum a reușit o foiță de aur să schimbe cu totul imaginea noastră despre atomi? Ce rol a jucat balonul cu aer cald în descoperirea radiației cosmice? Cum au contribuit la inventarea World Wide Web experimentele premergătoare punerii în funcțiune a acceleratorului Large Hadron Collider? În Materia tuturor lucrurilor, dr. Suzie Sheehy ne face cunoștință cu oamenii care, printr-o combinație de geniu, persistență și noroc, au pus în operă experimentele revoluționare din secolul XX care au schimbat cursul istoriei. De la descoperirea întîmplătoare a razelor X într-un mic laborator din Germania la oamenii de știință care au încercat să arate că Einstein s-a înșelat (demonstrînd fără voia lor că avusese dreptate), pînă la cursa pentru scindarea atomului, Sheehy ne arată felul în care cei mai străluciți fizicieni experimentaliști au influențat nenumărate aspecte ale vieții din zilele noastre. Radioul, televiziunea, telefoanele inteligente, aparatura RMN, echipamentele radar și cuptoarele cu microunde, printre multe altele – toate acestea au devenit posibile ca urmare a hotărîrii de a înțelege și a controla lumea microscopică.

„Materia tuturor lucrurilor… aduce în prim-plan starurile fizicii experimentale, oamenii care au făcut observații directe, au creat ipoteze și au construit instalații care emit fascicule de materie și energie pentru a testa concordanța dintre teorie și realitate”. – The Times

Cartea prilejuiește o relatare fascinantă a experimentelor surprinzătoare și, uneori, accidentale, care ne-au transformat lumea, precum și o celebrare a creativității și curiozității celor aflați în spatele acestor experimente.

„O expunere cuprinzătoare, dar detaliată și antrenantă, a 100 de ani de progres științific. Sheehy argumentează că, animați de curiozitate, persistență și spirit de colaborare, vom putea depăși provocări care în prezent par insurmontabile”. – New Scientist

Experimentele prezentate în acest volum ne arată cursa dintre Statele Unite ale Americii, Germania și Marea Britanie pentru a construi primul accelerator de particule și a diviza atomul. Aceste experimente au fost implicate în crearea de elemente radioactive artificiale în California și au dus la o descoperire norocoasă a oamenilor de știință din domeniu, care au creat atît un nou instrument de cercetare, cît și o nouă înțelegere a astronomiei. În cele din urmă, vom urmări poveștile echipelor și națiunilor care s-au unit pentru a construi marile experimente ce au stat la baza carierei autorului: de la laboratoarele americane Brookhaven și Berkeley la Stanford Linear Collider și Fermilab și, în cele din urmă, la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN). Luate împreună, aceste experimente întruchipează spiritul de investigație care derivă din curiozitatea umană. Pe parcursul ultimului secol, acestea ne-au schimbat viața în aproape toate privințele, de la calculatoare la medicină, de la energie la comunicații și de la artă la arheologie. Fizica va fi întotdeauna, în esența sa, despre înțelegerea locului nostru în Univers, un adevăr pe care l-am simțit încă de cînd am văzut cerul nopții din nou. Această călătorie ilustrează și felul în care fizica a condus la o mare parte din tehnologia modernă, pe care o luăm acum de bună, și la rezultate practice pe care nici măcar nu ni le-am imaginat vreodată. Ne spune că fizica ne învață ceva despre curiozitate și despre puterea pe care o avem cu toții de a face descoperiri care ar putea schimba lumea.

„Această carte fascinantă și captivantă surprinde entuziasmul radical al științei experimentaliste, așa cum este ea practicată. Se citește ca un thriller, presărat cu unele dintre cele mai profunde idei pe care le-au avut vreodată oamenii”. – Brian Eno, muzician, deținător al medaliei Stephen Hawking pentru comunicare științifică

Dr. Suzie Sheehy este fizician, cadru universitar și comunicator științific; ea își împarte timpul între grupurile de cercetare de la universitățile din Oxford și Melbourne. Predă un curs postuniversitar pe tema acceleratoarelor de particule la Oxford și este lector principal la CERN Accelerator School. În prezent, activitatea sa de cercetare științifică se concentrează pe dezvoltarea unor acceleratoare medicale portabile care să poată fi utilizate în țările cu venituri joase și medii. De asemenea, dr. Sheehy susține prezentări publice și este expert științific pentru canalul Discovery, a creat un serial pe YouTube, Particle Accelerators for Humanity, împreună cu Royal Institution, iar în iunie 2018 a ținut o prelegere la TEDxSydney despre cercetarea motivată de curiozitate, clipul video înregistrînd aproape 2 milioane de vizualizări.

Editura Trei