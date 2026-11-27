DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA din municipiul Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, titulară al proiectului “Execuție drum forestier “Rotar” spre Cantonul Silvic “Pârâul Rotarului” în lungime de 200 m”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în comuna Sucevița, U.P. II Bercheza, județul Suceava. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – vineri, între orele 09.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.