REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, Ocolul Silvic Marginea, din municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, titular al proiectului “Refacere Drum forestier Rusca”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în comuna Sucevița, județul Suceava. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.