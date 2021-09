400 X 10 = 1.400 de „caramele” băgate pe gît cu forcepsul

Cred că e cea mai îmbelșugată (calitativ) săptămînă a anului, chiar dacă nu a contribuit cu nimic inegalabila Raluca Turcan. Dar, cu speranța că viitorul ei politic nu crapă pe 25 septembrie, vom mai avea cu siguranță parte de capodopere de-ale domniei sale. Acum, să începem cu un alt demnitar, cam din aceeași barcă politică virgulă cu dumneaei, ex-premierul Emil Boc, citat la Antena 3 de Badea, pe 25 august la ora 00.44: „De cînd am preluat creșele, am crescut numărul de locuri de la 400 la 1.400, deci le-am crescut de 10 ori”! Eu știam că dl. Boc nu fumează… nici măcar tutun! În plus, nici ochii nu-i erau injectați, ca să dai vina pe Glennfiddich single malt. Atunci!?! Păi rămîne doar explicația că prim-ministrul își schimbă funcția, dar năravul ba!… de la Constantin Dăscălescu încoace!, adică, învățat cu falsificarea datelor și a raportărilor, a uitat aritmetica aia simplă, de om, nu de premier. La Eurosport, incurabila maladie a înlocuirii numelor echipelor din lume (dar mai ales din GB) cu poreclele lor (care evident nu au relevanță decît pentru fanii de acolo, fiind vorba de un spațiu cultural complet străin nouă!) a cunoscut un vîrf absolut pe 29 august, la meciul dintre Brighton&Hove Albion și Everton (scor 0-2): „Pescărușii s-au înecat cu Caramelele”! Vă reamintesc faptul că acum vreo doi ani am văzut un meci întreg în care numele echipelor n-au fost spuse nici măcar o dată. Jucau „Sfinții” cu „Tunarii”, iar individul a ținut-o tot așa 90 de minute, plus prelungirile. Era de fapt jocul dintre Southampton și Arsenal. MVP-ul săptămînii nu poate fi altul decît un șef de partid, numitul Dan Barna, care în plin scandal guvernamental a intervenit antologic pe 3 septembrie, citat în emisiunea lui Victor Ciutacu de la RTV: „Mi-a fost BĂGATĂ decizia PE GÎT CU FORCEPSUL”! Apar cîteva probleme, domnu` Barna: forcepsul e o sculă medicală folosită nu la băgat, ci la scos! Și, exact ca-n bancurile cu Radio Erevan, nu pe gură, ci din p. Aici, contextual, „p” poate fi o abreviere pentru „partid”. Cum ar fi, ca să mă-nțelegeți, USR!