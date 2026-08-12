Zi de lucru tăiată de la CJ, plătită de partid

În dimineața zilei de 6 august, vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simeria, au participat la hramul Mănăstirii Slatina, închinată Schimbării la Față a Domnului. Ulterior, cei doi au luat parte la deschiderea Zilelor Comunei Slatina. Bine, domnul Robu are printre atribuțiuni să participe la tot felul de evenimente artistice, sportive și religioase. Însă, domnul Simerea ce căuta la slujbă în timpul programului de lucru? A, se afla acolo în calitate de membru PSD, coleg de partid cu primarul Vlăduț Gherman? Dacă primarul ar fi fost de la PNL, mai mult ca sigur că domnul vice și-ar fi găsit de lucru pe la birou.

Chiar dacă îi va fi greu, îl rugăm pe această cale pe Gheorghe Șoldan, președintele CJ și liderul Organizației Județene a PSD, să-i taie lui Stelian Simerea ziua de lucru de la CJ și să-l plătească de la partid.

(Apa) plată de la partid