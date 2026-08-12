Primăria Sucevei, mutată la Iulius Mall

Încă nu este clar cine îi scrie primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, textele cu care acesta vrea să păcălească lumea că el este un om cu suflet și care, de grija fiecărui sucevean în parte, noaptea nu are somn: ori inteligența artificială, ori mediocritatea umană, ori amîndouă la un loc. Interesant este și cum inventează ”scriitorii” primarului dialoguri cu reprezentanți ai poporului. Cică, prin luna octombrie, cununiile civile nu vor mai fi oficiate la Primărie, unde spațiul este impropriu, ci într-un spațiu care în prezent este amenajat la Iulius Mall. Primarul a declarat că a fost să vadă cum merg lucrările, iar un tînăr i-a spus: „Domnule primar, știți că aici veți deschide casa celor mai frumoase promisiuni?”. Tînărul era doar o persoană care trecea prin zonă? Dacă da, de unde știa ce se face acolo și de ce ar fi intrat în vorbă cu primarul? Apoi, de unde știe un tînăr cine este primarul Sucevei, în condițiile în care tinerii au alte preocupări, iar Vasile Rîmbu nu prea se arată la față nici ”live”, nici pe rețelele de socializare. Însă, dacă tînărul lucra acolo, înseamnă că el nu poate fi și elev la Seminarul Teologic, singurul care ar fi putut avea un asemenea limbaj.

Pe de altă parte, Primăria demonstrează, din nou, că în afară de pus bănci și iarbă, și de încasat bani pentru parcări, doar pasează responsabilități. Stațiile de autobuz și micro-părculețele sînt amenajate de diverse firme, de stadion se ocupă clubul de fotbal de Liga a II-a Cetatea 1932 Suceava, iar ștrandul și patinoarul sînt date spre administrare unor societăți comerciale.

Acum, Casa Căsătoriilor se mută de la Primărie la Iulius Mall. Dat fiind faptul că Zilele Municipiului Suceava au fost găzduite tot de Iulius Mall, eu aș zice să se mute și Primăria acolo, dar fără primar, viceprimar și consilierii lor, conducerea orașului urmînd să fie asigurată mult mai eficient de conducerea centrului comercial. A, și municipiul nostru să nu se mai numească Suceava, ci, evident, Iulius Mall.

Casa Călătoriilor în doi