Suceava albastră

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, invitatul vedetă al evenimentului ”Noi, tinerii de la PNL Suceava”, a răspuns la o întrebare care plutea în aer în cadrul întîlnirii de la sediul PNL de pe Aleea Trandafirilor: „Știu, sau bănuiesc, după privirile unora cu sprîncenele ridicate, că vă întrebați ce caută un primar social-democrat la o întîlnire a tinerilor liberali. Înainte de a da răspunsul, care este foarte simplu, putem folosi replica dintr-o reclamă: <prietenii știu de ce>. Răspunsul este foarte simplu: orașul nostru nu are culoare politică. Pentru că este vorba de viitorul nostru, viitorul dumneavoastră, și culoarea trebuie să fie cel puțin roz”.

În primul rînd, Vasile Rîmbu este suspendat din PSD pînă în iulie anul viitor, ceea ce înseamnă că nu mai este primar social-democrat, el putînd fi, cel mult, primar social sau primar democrat.

În al doilea rînd, spunînd că ”prietenii știu de ce”, se poate presupune că, printre altele, a fost la sediul PNL pentru a bea o bere Bergenbier.

În al treilea rînd, pînă să fie roz, situația în municipiul condus de Vasile Rîmbu este albastră.

Vrăjitorul din Roz