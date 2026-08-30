Galeria, dar nu de artă

Managerul sportiv al CSM Cetatea 1932 Suceava, Ciprian Anton, și președintele onorific al clubului, Dorin Goian, s-au întîlnit cu trei suporteri, pentru a pune bazele unei galerii care să suțină echipa de fotbal și acasă, și în deplasare: ”Băieți, înțelegem că nu puteți fi o galerie de artă, că doar sîntem la fotbal. Totuși, o fi fotbalul artă, dar deocamdată nu la noi, însă asta nu înseamnă că vă puteți manifesta ca o galerie care colecționează obscenități și le strigă în gura mare pe stadioane”.