Măturătorul de presă

Un turist din Iași a găsit la marginea unei păduri din Dorna Arini un proiectil din al Doilea Război Mondial.

Oprită pentru viteză, o șoferiță era și băută.

Beată, recalcitrantă și fără permis: o suceveancă de 51 de ani a ajuns în arest după un accident în zona Liceului Pedagogic.

Tînăr de 19 ani, fără permis, reținut după ce a lovit o mașină în care se aflau cinci persoane și a fugit de la locul accidentului.

Sucevean închis la Botoșani, după ce a fost condamnat pentru răfuieli și agresiuni.

Beat și fără permis, a intrat cu mașina într-un gard, unul dintre pasageri fiind ”cules” de polițiști de pe carosabil.

Trei tineri în arest, după furtul bicicletei electrice a unui livrator Glovo din Suceava. Polițiștii au recuperat bicicleta în valoare de 3.000 de euro.

Un șofer care nu a acordat prioritate a accidentat un motociclist care depășea pe linia continuă.

Mama unui copil de 13 ani, avertizată de polițiști că băiatul nu avea ce căuta pe trotineta electrică, după ce minorul și-a fracturat brațul.

Scene ireale la bătaia izbucnită la un fast-food din Rădăuți – a agresat patru oameni, printre ei și o femeie, căreia i-a aplicat un picior în cap.

Autoutilitară confiscată cu tot cu piesele auto de 25.000 de euro pe care le transporta.

Rănit grav pe trecerea de pietoni, în Dumbrăveni, de un șofer care parcă pur și simplu nu l-a văzut.