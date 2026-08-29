Pregătită de ACET pentru noul an școlar

Urcat pe scena amenajată la Iazul Hagigadar cu ocazia Zilelor Comunei Moara, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a crezut că este nimerit să le spună oamenilor prezenți la spectacol că, de la 1 septembrie, ACET-ul va prelua rețeaua de apă și canalizare a localității.

Păi, dacă a văzut că primarul Eduard Dziminschi nu se ocupă de ea, ACET-ul o ia el ca să aibă timp să o îmbrace, să o ducă la tuns și să-i ia ghiozdan pînă pe 7 septembrie, atunci cînd va începe noul an de învățămînt.

Nicușor ghiozDan