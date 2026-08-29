Cetatea de Scaun nu se predă, nici ca revistă

Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, despre revista profesorilor de istorie din județul Suceava, ”Cetatea de Scaun”, care trebuie să iasă de la tipar:

”Revista a ajuns la al 23-lea an de apariție. E concentrată în același format, adică articole de tip științific, care vin din zona colegilor de istorie care și-au susținut gradul I, doctorate, sau au avut preocupări în această zonă, din zona colegilor care au preocupări legate de metodică, apoi un bilanț al activității noastre anuale, care se raportează la concursuri, olimpiade, prezențe la diverse tipuri de competiții în zona istoriei, recenzii de cărți, prezentări ale activităților științifice din anul școlar precedent și cam atît. Deci, de la an la an încercăm să ducem mai departe această revistă, pentru că există preocupări, așteptări să valorizăm, să spunem așa, preocupările colegilor noștri de istorie din județul Suceava. (Revista va fi distribuită în școli?) Noi o distribuim de regulă la început de an școlar cu ocazia întîlnirilor cu colegii, întîlnirile anuale, cu ocazia consfătuirilor pe zone. Ea ajunge la toți cei interesați. Încercăm cumva să menținem apariția ei prin vînzarea revistei la prețul de cost, care este 25 de lei. (Am văzut că revista este consistentă, are 120 de pagini). Da. Sînt anul acesta cîțiva colegi care și-au susținut doctoratul, alții care au avut lucrări de gradul I. Au muncit foarte mult și e păcat să se piardă. E păcat, pentru că nu avem atît de multe reviste științifice la istorie în care poți să publici, ori articolele acestea sînt importante din mai multe puncte de vedere – pot conta în calificativele anuale, în ceea ce se numește restrîngere de activitate, pretransfer și așa mai departe. Adică reflectă activitatea științifică a unui coleg și este foarte importantă în valorizarea activităților respective”.