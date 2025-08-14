România anilor `90, momentul Tîrgu Mureș

”Ion Iliescu a fost un om cerebral, un om foarte inteligent, un om trecut prin viață și trecut prin viață prin niște momente grele. Nu doar după 1989 încoace, ci și în trecut, pentru că în trecut a fost de multe ori în situația de a fi mazilit de sistemul de atunci, de sistemul comunist. A fost degradat, retrogradat din funcție. Trimis de la Iași la Timișoara, dacă nu mă înșel, după aceea la Editura Tehnică în București. A scăpat cumva de un proces mai complicat.

Și după aia a venit și partea de democrație pe care a gestionat-o într-un fel așa cum s-a putut la momentul respectiv, nu era tocmai simplu să schimbe o țară eminamente comunistă cu un alt profil de democrație, de economie de piață, de capitalism. Și pentru mine, personal, rămîne un dialog pe care l-am auzit în 2005, atunci cînd făceam o școală politică, cînd l-am provocat într-un moment în care era iarăși atacat de mai toți, se schimbase puterea, era Băsescu președinte, era Alianța DA la guvernare. Și atunci ne-a zis, într-un cadru mai restrîns, cîteva elemente legate de perioada anilor `90, atunci cînd apăruse și conflictul de la Tîrgu Mureș, cînd România stătea, așa, pe un butoi de pulbere, se încerca să se declanșeze un conflict interetnic îmtre maghiari și români, care urma să conducă la o schimbare de frontieră și de stat unitar. A fost momentul în care Iliescu l-a gestionat împreună cu niște importanți lideri din armată, dar și lideri politici, așa încît România a rămas în acest moment unitară și iată că și astăzi avem aceiași formulă de stat cum știam din trecut. Ceea ce nu s-a întîmplat, în schimb, la o parte din vecini – și la Cehoslovacia care s-a rupt în două, la Germania care s-a unificat sau la fosta Iugoslavie care s-a spart în șase. Atunci, fiind sub presiunea aia iarăși cu dosarele, cu Mineriada, cu Revoluția, și-a dat drumul cumva și a zis cîteva lucruri pe care nu le-am auzit public vreodată, nici înainte, nici după, și în care a arătat într-adevăr că România a fost la un fir de păr de a fi ruptă în felul ăsta.

A fost un om care a încercat să facă tranziția asta și cred că în mare parte a și reușit. Drept dovadă ne-am integrat pe parcursul ăsta pro-european, euroatlantic. Rămîne cu merite, rămîne și cu controverse, rămîne și cu declarații nefericite, dar lucrurile s-au încheiat și de acum istoria rămîne să le pună la locul cuvenit. Dumnezeu să-l odihnească, și… mă rog, e parte din istoria noastră pe care ar trebui să o înțelegem cît de cît așa cum e și să facem pace cu noi înșine. Am văzut foarte multe controverse în spațiul public, foarte multă ură, unii jubilau, alții înjurau, o parte îl adulau. E parte din viața noastră, poate că ar trebui să fim un pic mai puțin aspri cu trecutul nostru recent”. Cătălin Nechifor a fost europarlamentar, parlamentar, președinte al PSD Suceava și președintele Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016.