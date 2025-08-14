Nu era nevoie și de păpușari

Peste 500 de cavaleri, domnițe și păpușari din opt țări vor participa la parada cu făclii de pe bulevardul principal al municipiului Suceava în prima zi a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”. Se va întîmpla joi, 14 august 2025, începînd cu ora 20.30.

De domnițe și cavaleri ducem lipsă, dar oare nu se simt jigniți păpușarii Sucevei că sînt aduși păpușari din alte părți? Mai ales că Primăria PSD a Sucevei este unul dintre sponsorii principali ai evenimentului.

Festivalul de Ceartă Medievală