Profesorii dezamăgiți

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a cerut ministrului Culturii, András István Demeter, să prindă în bugetul pe anul 2027 fonduri pentru reabilitarea monumentelor istorice din județul Suceava.

Profesorii sînt foarte dezamăgiți că domnul Balan nu s-a gîndit ca, în primul rînd, să-i ceară ministrului Educației, Mihai Dimian, mai ales că acesta este sucevean de-al nostru, să prindă bani în buget astfel încît norma didactică să revină de la 20 de ore pe săptămînă la 18. Dezamăgiți, cu o singură excepție: grupul profesorilor de istorie.

Editura Didactică și Demagogică