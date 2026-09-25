Potoliți-vă, domnule primar nepereche

Primarul nepereche, Vasile Rîmbu, a fost atins din nou de pana inspirației, după ce, în prealabil, a dat ordin pentru amenajarea zonei din aproprierea Școlii 8, din cartierul George Enescu: „Am primit ieri trei poze de la Școala Gimnazială Nr. 8 și am rezonat cu un fel de parabolă a educației: bobocii de floare care <înnobilează> zona verde pe care o amenajăm sunt precum copiii care așteaptă doar contextul potrivit pentru a-și deschide aripile și a da glas visurilor lor. Sper ca mediul exterior frumos să le inspire celor mici respectul pentru natură, iar disciplina educațională să se instaleze, astfel, mai ușor și mai plăcut. Facem Suceava Bine cultivând rădăcini puternice și oferind pământ bun pentru ca visurile celor mici să înflorească”.

Domnule Rîmbu, am înțeles că aveți un talent ieșit din comun la scris, însă vă rugăm să vă potoliți. În primul rînd, le faceți rău profesoarelor de Română de la Școala 8, pe care elevii care vă vor citi textul nu le vor mai dori la ore, considerîndu-le ”pămînt de flori” în comparație cu domnia voastră.

În al doilea rînd, elevii vă vor cere pe dumneavoastră la catedră, și atunci ce se va face Suceava fără un primar ca domnia voastră? Vă implorăm să fiți doar primar nepereche și să faceți Suceava asta bine, ca să nu-i fie rău.

Sile Talent