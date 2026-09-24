O altă mănăstire trebuia aleasă

În drumul său către Ucraina, președintele României, Nicușor Dan, s-a oprit pe 17 septembrie pe la Suceava și a vizitat Mănăstirea Dragomirna, acolo unde l-a invitat pe primarul Rădăuților, Bogdan Loghin. Domnul Loghin și-a anunțat public intenția de vot pentru domnul Dan, iar pentru că nu a urmat linia partidului și nu l-a susținut pe Crin Antonescu a fost suspendat din PNL, partid în care a fost reprimit de curînd.

Așadar, Bogdan Loghin și-a riscat pielea politică pentru Nicușor Dan, iar pentru asta a fost răsplătit cu o invitație la Mănăstirea Dragomirna.

Dacă, într-adevăr, dorea să-i demonstreze domnului Loghin cît de mult apreciază gestul său, care a cîntărit înaintea alegerilor prezidențiale, domnul Dan ar fi trebuit să viziteze Mănăstirea Bogdana, pentru că, totuși, Bogdan Loghin este primarul Rădăuților, care este municipiu, și nu primarul de la Mitocu Dragomirnei, care-i doar comună.

Nicușor BogDan