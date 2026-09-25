AUSTRIACI sau AUROLECI cu ANXIOZITATE

M-am întrebat mereu, în contexte din cele mai diverse, în ce măsură poate transmite cunoștințe de oricare tip un individ care nu stăpînește limba în care se exprimă. La fel și în privința politicienilor, în mod special a parlamentarilor agramați: cum poate să-ți facă ție, om normal și cu școala temeinic făcută, legi unul care abia se exprimă în limba mă-sii (adică maternă!). Mi-au revenit aceste fixații cu ceva timp în urmă, mai exact pe 21 august cînd, la RTV, cînd la ora 15:38, ”tatăl” criminaliștilor din România, dl. Tudorel Butoi, vorbind despre efectele nefaste ale caniculei asupra psihicului, arăta că ”clima generează ANXIOZITATE”. Am stat și m-am întrebat ce fel de efect o fi avut canicula asupra neuronilor d-lui criminalist încît să-l facă să spună ANXIOZITATE în loc de omologatul ”ANXIETATE”!

Cu această ocazie, mi-am reamintit de o reclamă de acum vreun deceniu care circula pe la radiourile și televiziunile sucevene și care spunea că termopanele nu știu cărei firme …”ETANȘEIZEAZĂ”… că ”ETANȘEAZĂ” nu le sunase bine autorilor acesteia!!!

Pe 11 septembrie, desigur tot la RTV, domnișoara reporteriță Bianca Ogarca, pe care căzuse năpasta comentării creșterii prețului la carburant, ne-a atenționat că ”prețul este stabilit de către AUSTRIACI”, ceea ce aproape că nu-i greșit (pe lîngă enormitățile care-i ies de obicei pe gura bucală!), singura nedumerire cu care m-am ales după ce am auzit-o pe distinsă fiind dacă într-un eventual alt reportaj nu ar folosi cumva pluralul ”AUROLECI”!

Demnă de remarcat în acest caz a fost totuși utilizarea corectă a locuțiunii prepoziționale ”de către”, lucru pe care nu l-ar putea pricepe nici sub amenințare numita Marina Cioacă, tot de la RTV, care evident că habar n-are nici ce-i ăla complement de agent, din moment ce sîmbătă, 12 septembrie, la ora 16:26, a băgat-o pe asta: ”UE cere distanțarea DE CĂTRE CHINA”, înțelesul conform normelor limbii fiind acela că UE îi cere Chinei să distanțeze țările Europei de ceva sau cineva! Continui să nu pricep de ce analfabeții produc și transmit știri după mintea lor cea puțină.