La luptă, de unul singur, fără ecou

Fostul primar al Sucevei, Ion Lungu, a salutat încheierea contractului pentru modernizarea Parcului Șipote, dar a arătat că actuala conducere a municipalității a pierdut două milioane de euro față de proiectul inițial, lăsat de domnia sa. După cîteva ore a venit replica primarului Vasile Rîmbu, care a spus: ”am oprit risipa și am deblocat un proiect vechi care avea șanse zero să fie implementat”.

După cîteva minute a urmat reacția ecoului primarului, viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care a declarat că ”actuala administrație nu a pierdut fonduri, ci a corectat greșelile fostei conduceri, salvînd un proiect care risca să fie declarat neeligibil din cauza nerespectării legii” și a adăugat că toți banii vor fi absorbiți, iar aceștia vor fi folosiți și pentru modernizarea altor cinci parcuri.

Apoi, s-a așternut liniștea, pentru că Ion Lungu a pornit lupta declarațiilor de unul singur, fără fostul viceprimar Lucian Harșovschi, care ar fi trebuit să fie ecoul său, său, său…

Monumentul Ecoului Prea Cunoscut