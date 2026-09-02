La Suceava, apa are culoare politică

După ce în cel mai recent număr al Jupânului am publicat în deschidere articolul ”Ercse homo? Nu, doar un executant disciplinat”, colegii de la ”Monitorul de Suceava” au abordat și ei subiectul schimbărilor de la operatorul regional de apă și canal, ACET Suceava, sub titlul ”Reorganizare, <din temelii>, la ACET Suceava, inclusiv din teritoriu”. Directorul interimar Lorand Ercse, secretarul general al PSD Suceava, făcut șef de președintele Organizației Județene a PSD Suceava, conducătorul administrației județene Gheorghe Șoldan, a confirmat, ceea ce a anunțat Jupânu`, că patru din cei cinci directori au fost retrogradați la statutul de șefi de divizie. Însă, de ce a făcut-o, nu a explicat.

Mai mult, conform domnului Ercse, cei patru directori, toți profesioniști, se vor afla în subordinea noilor directori adjuncți, unul de ”Servicii și contracte”, iar celălalt ”Operațional”. Noi am scris că unul dintre directori ar urma să fie Cătălin Fediuc, șeful Organizației de Tineret a PSD Suceava, absolvent al unei facultăți de relații internaționale și studii europene, care știe doar să dea drumul la apa rece de la robinet.

De ce nu a spus domnul Ercse cine vor fi noii directori, pe ce criterii au fost aleși și cu ce sînt ei mai breji decît directorii schimbați? Apoi, fiind vorba despre o instituție de utilitate publică, la care acționari sînt administrații locale și administrația județeană, și nu despre o firmă a lui Lorand Ercse și a lui Gheorghe Șoldan, directorul interimar ar fi trebuit să anunțe public schimbările pe care vrea să le facă și de ce, și nu să opereze pe șest. Păi, dacă ar fi făcut-o, ar fi trebuit să se muncească mult ca să găsească niște argumente cît de cît credibile și s-ar fi văzut de la mare distanță că este vorba despre politizarea ACET. Lucru, care se va vedea oricum dacă Gheorghe Șoldan și Lorand Ercse nu vor renunța la aducerea unor tineri pesediști doritori de funcții și de salarii mari în fruntea ACET, în locul profesioniștilor.

După materialul din ”Monitorul”, realizat în baza informațiilor oferite de domnul Ercse, e clar că se va merge cu politizarea pînă la capăt.

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