Primari de felicitat, dar și de criticat

Dorna Candrenilor, al cărei primar este Dănuț Candrea, conduce clasamentul comunelor din județul Suceava în privința investițiilor realizate pe cap de locuitor în perioada 2021-2025, cu o medie anuală de 4.932 de lei, fiind urmată de Poiana Stampei și Dumbrăveni. La polul opus se află comuna Vama, cu doar 417 lei pe cap de locuitor pe an, potrivit unei analize realizate de platforma Banicurați.ro pe baza datelor publicate de Ministerul Dezvoltării.

În cazul celor 16 municipii și orașe din județul nostru, Siretul ocupă primul loc, cu o medie de 4.652 de lei investiți pe cap de locuitor pe an. La polul opus se află municipiul Rădăuți, cu 835 de lei pe cap de locuitor pe an. Primarii localităților fruntașe sînt de felicitat, dar în același timp și de criticat: la cîte au oamenii pe cap, numai de niște investiții pe capul lor nu mai era nevoie.

Borna Candrenilor