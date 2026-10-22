Bibliotecarul, o prezență indispensabilă în școli

La Liceul cu Program Sportiv, bibliotecarii școlari, profesorii documentariști și responsabilii bibliotecilor școlare din județul Suceava s-au întîlnit pentru a analiza activitatea din anul școlar trecut și pentru a stabili direcțiile de lucru pentru 2026-2027. Întîlnirea s-a desfășurat sub genericul „Biblioteca școlară/CDI în era literației: rol, direcții și practici pentru dezvoltarea competențelor elevilor” și a fost organizată cu implicarea de Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și a Inspectoratului Școlar Județean Suceava. La eveniment a fost prezentă și Gabriela Cazac, inspector de limba română și purtător de cuvînt al Inspectoratului Școlar Suceava:

”Mai vin copiii la bibliotecă și în funcție de modul în care bibliotecarul știe să-i atragă. Asta a fost una dintre problemele abordate și, evident, în funcție de cum arată biblioteca, pentru că realmente există biblioteci care arată foarte bine. Aș aminti biblioteca <Ion Cozmei> a Liceului cu Program Sportiv, biblioteci de la Rădăuți pe care le-am vizitat în anul școlar trecut. Dar, repet, bibliotecarul este elementul cheie și chiar am insistat pe ideea că bibliotecarul este numit personal didactic auxiliar, dar auxiliar nu înseamnă secundar. Dimpotrivă, pentru rolul său în formarea competențelor de lectură și ulterior de literație, pentru accesul la informație, pentru susținerea învățării, bibliotecarul ar trebui să fie o prezență indispensabilă în școală”.