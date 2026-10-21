Cu gîndul la Primăria Suceava li s-a umflat capul

”Primăria Suceava continuă campania pentru reducerea riscului de accidente rutiere în rândul copiilor, prin montarea unor figurine tridimensionale în mărime naturală la trecerile de pietoni din apropierea unităților de învățământ. Măsura are ca scop principal alertarea vizuală a șoferilor cu privire la prezența copiilor pe carosabil. Primele manechine au fost deja amplasate pe trotuar, în zona Școlii Gimnaziale Nr. 3 din municipiu, în imediata vecinătate a unei treceri de pietoni semaforizate. Viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cușnir a arătat că, pentru a crea un scenariu stradal cât mai realist și a evita monotonia vizuală, municipalitatea a optat pentru modele diferite de figurine. Astfel, pe o parte a străzii este amplasată o fetiță îmbrăcată în haine galben-roșii, în timp ce pe sensul opus <așteaptă> un băiețel cu șapcă și hanorac portocaliu și pantaloni gri. Ambele manechine sunt viu colorate, poartă ghiozdane în spate și sunt realizate la scara unor copii adevărați, astfel încât să fie ușor observate de conducătorii auto de la distanță. Prezența lor pe trotuar le dă șoferilor iluzia optică a unor pietoni reali care se pregătesc să pășească pe zebră, determinându-i instinctiv să încetinească”. ”Monitorul de Suceava”, 12 octombrie 2026.

În primul rînd, figurinele nu aduc nici pe departe cu elevii de clasele III-IV de la Școala 3 Suceava, acestea părînd mai degrabă realizate după fotografiile unor copii care învață la o școală din Köln, iar unul dintre părinții lor este de pe undeva din Asia. În al doilea rînd, copii supraponderali ca cele două figurine nu există la școala de pe Mărășești. Și, foarte important, nici un copil de la Școala 3 nu are un cap atît de mare, chiar dacă la unitatea de învățămînt se face carte. Probabil că celor două figurine le-a spus viceprimarul Sucevei că dacă vor fi cuminți, peste ani vor ajunge în conducerea Primăriei Suceava și atunci li s-a urcat la cap și li s-a umflat capul, așa cum li se umflă capul unora care ajung șefi prin primării și au impresia că-s buricul pămîntului.

Domnul din Köln