CR 7 devine la anul CR 1000

Ca unul care am fost fan devotat al lui Cristiano Ronaldo pe vremea cînd acesta juca la Real și cîștiga trofee cu echipa și Baloane de Aur în nume propriu, continui să mă întreb ce naiba o fi fost în îngusta minte a lui Jorge Jesus, antrenorul Portugaliei, de l-a ținut la încălzire aproape o repriză întreagă, după care nici măcar nu l-a introdus în teren în meciul din Liga Națiunilor în care Portugalia a întîlnit Norvegia în deplasare.

Cristiano, trecut deja de 40 de ani, a fost și continuă să fie un model de devotament față de echipa în care joacă, indiferent dacă aceasta e Real, Manchester United sau Al Nassr și mai ales Portugalia, pentru el expresia ”a-și da duhul pe teren” avînd o interpretare cît se poate de concretă. De aceea, cu un asemenea monument nu poți să te joci nici dacă ai fi Pep, Ferguson sau Mou, și în nici un caz dacă ești Jorge Jesus, un Neica Nimeni frustrat, parașutat la cîrma reprezentativei. Ronaldo nu vine la Națională ca să-și mai adauge bolovani la monumentul său propriu, ci vine din dragoste de țară, de fotbal, de spectatorii cărora cu multă iubire le-a oferit spectacol întreaga sa viață. Iar de un asemenea sportiv nu poți să-ți bați joc. Încercările primului ministru al Portugaliei și ale președintelui federației de fotbal s-au soldat cu eșecuri, frustratul purtîndu-și mîndria de limitat pînă la capăt. Așa că probabil Ronaldo va avea meciul de retragere după dispariția din peisaj a individului cu aere de selecționer.

Oricum, CR 7 mai are doar 19 goluri pînă va deveni CR 1000, adică unul din puținii fotbaliști care au reușit să înscrie peste 1.000 de goluri în carieră. Iar papagalul de selecționer portughez Jorge Jesus va privi de la mare distanță, ros de invidie și chiar de ură, cum întreaga planetă se bucură. De fapt, atunci se va vedea diferența dintre CR 1000 și JJ 0000.