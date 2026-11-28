Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, spune că așteaptă măsuri concrete pentru revenirea la norma didactică de 18 ore și avertizează că declarațiile optimiste ale reprezentanților Ministerului Educației nu sînt urmate, deocamdată, de schimbări reale:

”Nu am uitat că (nu vorbește nimeni de revenirea de la 20 de ore la 18 ore a normei didactice – n.r.), însă eu mă gîndesc mai departe. Pentru că atît timp cît și domnul Costreie, și domnul Ionescu vin și vorbesc frumos pe sticlă și pe rețelele de socializare… Domnul Ionescu spune că vine din învățămîntul preuniversitar, vine din Timișoara, de la un liceu în care s-a lovit această problemă și că este în dezavantajul calității educației…, eu mă aștept și la măsuri, hai, nu acum, nu anul acesta, nu în cursul anului școlar, dar în viitor, cînd bugetul va permite, și bugetul Educației, să fim serioși, bugetul Educației tot timpul a fost sacrificat pentru salvarea bugetului național. Inclusiv David, așa a gîndit, prin tăierile din învățămînt, atunci, pe 1 septembrie, înainte de începutul anului școlar, a spus că a salvat bugetul României. Așa a spus David. Poate este timpul ca bugetul Educației să fie el salvat de bugetul României, și nu invers.

Aparențele sînt înșelătoare. Îmi dau seama acum că este aceeași rețetă: vin, vorbesc frumos, ca și domnul David la început, creează un impact pozitiv, o bună intenție, dar prin spate se lucrează”.