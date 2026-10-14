Promovați hotelurile deputatului!

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a transmis solicitări Camerei de Comerț și Industrie Suceava și Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, pentru a obține informații despre activitățile de promovare a județului Suceava derulate pînă la sfîrșitul anului 2026, atît individual, cît și în parteneriat cu alte instituții sau organizații din domeniu. Spune Petru Negrea că a făcut aceste demersuri după ce reprezentanți din cadrul HoReCa au semnalat nevoia unei promovări mai susținute a județului, raportat la potențialul turistic al zonei. Spune deputatul că oamenii din turism vor o mai mare promovare a mănăstirilor și muzeelor, a masivului Rarău, a tradițiilor și meșteșugurilor populare, a gastronomiei locale și a evenimentelor organizate pe parcursul anului.

Dar, parcă de promovare se ocupă Consiliul Județean, OMD-urile, mănăstirile, muzeele și cei din HoReCa.

Însă, Petru Negrea fiind ocupat cu deputăția nu mai are timp ca altădată să se ocupe de afacerile sale, complexul hotelier Toaca Bellevue din apropierea Mănăstirii Voroneț și hotelul ”Alpin” de pe Rarău, și vrea ca alții să-i facă treaba.

Sectorul de Gastronomie și Gastrofizică