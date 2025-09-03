Organismul fără rost și fără bani

După cîteva luni în care a fost suspendată, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Suceava, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lîngă Consiliul Judeţean, a fost reînființată. ATOP-ul a fost readus la viață pentru că Guvernul a stabilit că membrii acestuia nu vor mai fi plătiți. Ca să nu fie cu supărare, președintele PSD al CJ, Gheorghe Șoldan, a propus și s-a acceptat ca numărul de membri desemnați de cele trei partide, PSD, PNL și AUR, să fie proporțional cu reprezentarea formațiunilor politice în deliberativ. Au fost votați consilierii PSD Matei Gabriel, Cristian Maxim și Robert Șröder, consilierii Niculai Barbă și Tudor Titianu, de la PNL, și Ștefan Cucoradă, de la AUR. Printre altele, spune-se că ATOP ”face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Doar spune-se.

Măsura desființării a fost criticată de PNL la vremea respectivă, iar reacția administratorului PSD al Județului, Cezar Ioja, a fost: ”Există într-adevăr cadrul legal de înființare a acestei structuri ATOP, dar nu se prevede nici o obligație de constituire și, implicit, nici sancțiuni. Împreună cu președintele Gheorghe Șoldan am decis, drept urmare, să nu mai constituim Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), un organism pur consultativ, cu 16 membri care, în vechea administrație, încasau lunar 52.000 de lei din bani publici. Sînt convins că unii liberali regretă cei peste 30.000 de euro pe care îi câștigau într-un mandat, doar participînd la cîteva ședințe”.

Dacă organismul fără rost nu făcea nimic atunci cînd membrii acestuia erau plătiți, acum, fără nici un ban încasat, aceștia nu vor face chiar nimic.

NiMicul Paris