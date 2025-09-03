Amintiri din politichie (XXXIII)

Ură și medicamente

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris acum două săptămîni pe o rețea de socializare Dan Tănasă, purtătorul de cuvînt al AUR. Semințele violente ale întunericului minții au găsit teren fertil în lumea suveranagiilor anoetici. La adăpostul nopții, în plin centrul Bucureștilor, un tînăr helmint, îmbătat de propaganda lui Tănasă, filmînd în același timp infracțiunea, pentru a se putea lăuda apoi în fața grupului de nevertebrate, a lovit pe la spate, golănește, cu pumnul în față, un livrator străin. I-a adresat vitejește insulte rasiale și i-a spus să plece din țara noastră, pentru că este un invadator. A lovit un om care muncea cinstit, pentru cîțiva bănuți, la o oră cînd alții deja se pregăteau de odihnă. Un om care face în România o muncă pe care românii noștri o prestează în străini. Fierea și pucioasa adunate în pumnul acesta, fecundat și zămislit în bolgiile iadului și condus de cuvintele otrăvite ale samsarilor urii, au lovit în față milioane de români care au plecat din țară între străini, pentru un viitor mai bun, pentru un bănuț în plus.

Și eu fac parte dintre cei care au încasat în plină figură lovitura lașă a zelotului decerebrat. Și eu, acum 25 de ani, mi-am adunat viața în patru valize și am plecat din România fără să privesc înapoi. Nu pentru bani plecasem, cu toate că bursa de doctorand era mai mare de douăzeci de ori decît salariul meu de asistent universitar, ci pentru că nu mai puteam suporta ideea ca am votat cu Ion Iliescu, în acel infam tur de scrutin cînd am avut de ales între el și Corneliu Vadim Tudor. Am plecat și pentru că munca de cercetare a catedrei din care făceam parte se rezuma la schimbarea titlului articolelor ce erau trimise la niște manifestări universitare pseudoștiințifice, mincinoase și calpe. Viața, munca, școala, într-o societate cu alte reguli, cu alte valori, în care se vorbea în adevărata limbă a cercetării științifice, au fost pentru mine un purgatoriu cathartic prin care m-am reinventat și am putut să îmi înțeleg și să îmi iert acel vot infam. Mă gîndesc cu groază la ce aș fi simțit dacă în peregrinările mele prin lume, pe lîngă dezrădacinarea de cultura, familia și prietenii mei, aș fi dat nu peste violență fizică, xenofobă și analfabetă, ci peste reproșul, voalat sau direct, de a veni dintr-o țară subdezvoltată pentru a lua locul de drept celor născuți pe acel pămînt. Din fericire, în societățile mature, gunoaiele care au asemenea idei sînt împinse către periferie, discursurile lor urît mirositoare sînt respinse ferm, iar patriotismul înseamnă toleranță, muncă și educație. Chiar dacă asistăm la o recrudescență mondială a discursului urii naționaliste, trag nădejdea că e doar o boală trecătoare din care omenirea își va reveni cît de curînd.

Spre deosebire de programul, vacanțele și prestația președintelui Nicușor Dan, vizavi de care toți avem păreri împărțite și divergente, în acest caz, atitudinea unanimă a oamenilor neatinși de filoxera mentală pseudo suveranistă este una de revoltă și condamnare fermă. Chiar dacă deja malaxorul mass-media și rețelele sociale au întors pe toate părțile incidentul, anumite unghiuri de vedere ar trebui aprofundate.

Într-o societate în care persoanele cu vădite limitări intelectuale își apără liderii mesianici folosind sintagma „scos din context” fără a putea explica definiția termenului, este timpul să privim și noi contextul acestor evenimente. Semnalul a fost dat din Rusia, unde livratorii străini au fost interziși. Preluarea aceluiași narativ de către AUR, la doar o săptămînă distanță, nu este o coincidență. Deja, același Tănasă, răspîndește în bula celor celor cărora li s-a alterat margarina pe creier, narativul unei conspirații. Bubulii globaliști au cumpărat cu banii lui Soroș, livratorul, polițistul și justițiarul de mucava, care, trîntit la pămînt după ce a rupt-o la fugă, plîngea dupa mămica. Probabil voia să o anunțe că a căzut ca un supererou Marvel ce și-a apărat țara cu prețul vieții. Bine că nu a spus că e deep fake făcut cu Inteligența Artificială. A fost de fapt imbecilitate pură, distilată, naturală, plămădită din același aluat ce umple cutia craniană a celor ce vor crede și răspîndi această explicație penibilă.

Coiotul toxic Dan Tănasă nu este doar o voce izolată, un influencer flămînd ori un neinternat decompensat care își deversează frustrările în social media, ci este purtătorul de cuvînt al principalului partid de opoziție, cotat acum, de departe, cu prima șansă la viitoarele alegeri parlamentare. Asmuțirea vădită a cetelor de zombi asupra unei categorii de migranți ce s-au remarcat pînă acum doar prin muncă asiduă, și nu prin comportament infracțional, se încadrează într-o acțiune concertată de găsire a țintelor urii naționaliste. În panoplia de dușmani ai neamului, evreii și ungurii nu mai produceau aceeași reacție viscerală în cadrul armatei analfabeților și de aceea au pus cătarea pe livratorii asiatici. Între timp, gurul cu nădragi sîngerii alimentează conflictul româno-român, vituperînd săptămînal împotriva elitelor false, care trebuiesc înlăturate prin revoluție populară. Dacă n-ar fi aruncate în eter în fața Parchetului, la întîlnirea săptămînală cu anchetatorii, poate că declarațiile lui ar fi meritat luate în seamă. Așa, însă, adaugă noi file în volumul de aberații paranoide, ce va deveni curînd mai gros decît Shogunul lui James Clavell.

Cum am ratat noi Pacea de la București… Prin faptul că îndemnul la ură lansat de Tănasă nu a fost sancționat în vreun fel de către Simion, care chiar a plusat cu lansarea unei întrebări retorice în spațiul public ce viza expulzarea unor pakistanezi ce au fugărit două lebede, ne confirmă faptul că șovinismul, intoleranța și xenofobia agresivă sînt pilonii tezei electorale cu care AUR dorește să guverneze. Bravul stăpîn al fosei septice din politica dîmbovițeană încearcă, după umilirea jurnaliștilor, apeluri la violență împotriva judecătorilor, minciuni sfruntate negate cu nonșalanță și să emuleze o pagină din manualul de inducere a halucinațiilor colective folosit cu succes de Donald Trump, ce acuză imigranții haitieni din Michigan că au mîncat cîinii americanilor.

Cînd plouă, și la noi pîrîul Cacaina se crede apa Sucevei… În rest săptămîna ce a trecut ne-a oferit cam aceleași repere. Ilie Bolojan apasă pe accelerație pentru trecerea noului pachet de măsuri, uitînd că atunci cînd ai lămîia începătorului pe luneta mașinii, accelerarea te poate duce în șanț. Diana Șoșoacă a deversat o găleată de lături în capul gurului neamului, fapt ce nu m-a deranjat absolut deloc, Anomalia Gavrilă a mai lansat o mostră de analfabetism, iar magistrații s-au declarat urmașii zeilor din Olimp, fii de Tarbostes și nepoți de Faraoni, și de aceea privilegiile lor trebuie să rămînă intangibile sau ne vom judeca la stabore, în piața publică, dacă îi mai deranjăm. Mea culpa, uitam de noutatea absolută, bomba săptămînii – PSD amenință că rupe coaliția. Păstorul Ionică a văzut din nou lupul.

Pînă la atacul vitejesc asupra livratorului, doctorița neinternată din corul conspiraționiștilor, Flavia Groșan, conducea detașat în cursa pentru premiul Obregia, prin afirmațiile halucinante despre pericolul contactului fizic dintre vaccinați și nevaccinați. Spre norocul lor, refuznicii înțepării globaliste au descoperit un medicament minune, Ivermectina, folosit ca antiparazitar la oameni și animale, deopotrivă. Oculta mondială, prin brațul negru al Big Pharma, ne ascunde valențele de panaceu ale acestui medicament ce poate eradica brînca, dalacul, cancerul, demența, epilepsia, guta, trînjii și boala lui Calache, deci ar trebui ca toți cei care vor să se elibereze de jugul medicației prescrise pentru boli false, care umplu buzunarele medicilor și farmaciștilor avizi de bani, să inghită Ivermectină dimineața, la prînz și seara, și vor trăi sănătoși și nevaccinați timp de nouă secole, precum biblicul Matusalem.

Poate o să rîdeți, poate veți crede că m-am stricat de cap la bătrînețe, dar la acest tratament am să achiesez și eu. România are nevoie de o doză mare de Ivermectină, altfel ne năpădesc viermii!

Radu Ciornei

Doctor în Microbiolgie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.