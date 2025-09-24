Nu și portul popular

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, susține că, pentru a acoperi deficitul bugetar, Guvernul le spune românilor că trebuie să vîndă tot, începînd cu Portul Constanța și terminînd cu firmele din domeniul energiei. Acesta a afirmat: „USR o spune fățiș: statul trebuie să înstrăineze ce a mai rămas din activele strategice. Dar problema României nu este că statul deține prea mult. Problema reală este că nu mai producem aproape nimic și depindem tot mai mult de importuri”.

Portul Constanța ca Portul Constanța, dar ce ne facem dacă useriștii ne vînd și portul popular, și nu vom mai putea produce frumoasele spectacole lăsate moștenire de înaintașii noștri?

ConsTanța și Costel