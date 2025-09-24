Elevii citesc, dar nu oriunde

Profesoara de română Anca Gorban, de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, organizează diferite activități pentru elevii săi, cele mai multe în biblioteci. Printre acestea, proiectul ”Biblioteci instagramabile”, o inițiativă a elevilor: ”Ieșim în primul rînd în bibliotecile din Suceava: la Biblioteca Universității, unde le place mult elevilor de liceu și unde găsim întotdeauna înțelegere și ne primesc cu drag, la Biblioteca Județeană, la Muzeul de Istorie… activități pe care le derulăm în special în <Săptămîna Verde> sau în <Săptămîna Altfel> sau ori de cîte ori elevii propun un proiect de educație non-formală. Spre exemplu, <Bibliotecile instagramabile> a fost un proiect pe care l-am derulat în parteneriat și cu bibliotecile, dar și cu Palo Santo, ne-au primit pentru seri de lectură. De asemenea, Sakura e un spațiu aproape de liceul nostru, unde mereu am găsit înțelegere și am putut să derulăm astfel de întîlniri de lectură. În spațiile non-formale, elevii chiar vin cu plăcere. Iar proiectul a luat naștere la propunerea lor. I-am întrebat, la un moment dat, pe cei de clasa a XI-a dacă citesc. Mi-au spus: <Citim, dar nu în biblioteci, pentru că nu ne place la bibliotecă, nu ne plac spațiile din bibliotecă>. Și atunci am zis: <Cum putem face un spațiu din bibliotecă să ne placă?! Îl reamenajăm>. Bine, cu resurse puține, însemnînd resurse de timp și de energie, cam atît am avut la dispoziție, și multă imaginație… Am încercat să reamenajăm, spre exemplu, un spațiu la Biblioteca Județeană, la Biblioteca USV, astfel încît să le placă să aibă aceste întîlniri. Și, de asemenea, la Palo Santo au un colț de lectură, unde am mers cu elevii și au citit, au făcut recenzii de carte. Le place să citească, dar să le dai și lor girul să aleagă spațiul, să aleagă cartea despre care vor să vorbească… Sînt elevi care preferă varianta clasică, printată a cărții, cărora le place contactul cu hîrtia, cu mirosul acela de carte nouă. Și sînt elevi care preferă să citească pe tabletă, să citească e-book-uri… Important e să citească, și nu numai să citească, să citească și dirijat oarecum… Ei nu citesc întîmplător, chiar ce vor. Alegem o temă, pe tema respectivă fiecare alege o carte dintr-un anumit domeniu. Spre exemplu, vorbim de <tema prieteniei>, să zicem, sau de <joc și joacă>. Unii aleg să citească cărți din literatură, alții, de exemplu, aleg să citească din psihologie pe aceeași temă și fiecare împărtășește care e viziunea pe un anumit domeniu, pe tema respectivă”.