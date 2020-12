Nu mai vrem tensiune! Vrem în Parlament și la pensiune!

Viorel Seredenciuc a risipit zvonul care, conform domniei sale, spunea că s-ar fi certat cu președintele PNL și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și de aceea ar fi renunțat la funcția de vicepreședinte în noua legislatură. Candidatul PNL pentru Camera Deputaților, aflat pe poziția cu numărul 5, a declarat la Radio Top: ”A fost alegerea mea să plec din Consiliul Județean Suceava și să merg mai departe. Tot în echipa PNL, clar, deși au fost și speculații că m-am certat cu Gheorghe Flutur. (…) Nu, niciodată nu s-a întîmplat așa ceva. La începutul anului am avut o discuție cu domnul Flutur și l-am întrebat dacă ar avea ceva împotrivă dacă aș candida pentru Parlament. Sînt și la o vîrstă cînd mi se cam încheie cariera politică. Am 63 de ani împliniți în noiembrie. De astă iarnă a fost discuția cu domnul Flutur și acesta mi-a spus că mă sprijină cît poate”. În ceea ce-l privește pe Gheorghe Niță, care a renunțat la cealaltă funcție de vicepreședinte, Viorel Seredenciuc a spus: ”Gigi Niță are afacerea privată, una cu lactate (Niro Lactate – n.r.). Între timp, aproape de fabrica de lactate și-a făcut o pensiune pe fonduri europene. (…) Și Gigi Niță a renunțat la funcția de conducere din Consiliul Județean, că are și el o vîrstă. Și tot așa, l-a anunțat pe domnul președinte cu un an înainte, de cînd construia pensiunea”.

Cu un șef ca Gheorghe Flutur, care îi aleargă pe subalterni și-i ține în tensiune, e normal ca domnii Seredenciuc și Niță să-și fi dorit să plece în locuri mai liniștite.