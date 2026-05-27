Cristinel Hrițcan a rămas cu bicicleta

Constantin-Cristinel Hrițcan va rămîne fără funcția de consilier local în municipiul Rădăuți, după ce și-a pierdut calitatea de membru AUR. Domnul Hrițcan a fost exclus din partid pentru că a trădat la ședința de constituire a Consiliului Local Rădăuți, iar contestațiile depuse de acesta în instanță au fost respinse. Domnul Hrițcan a făcut jocurile primarului Bogdan Loghin, membru PNL la vremea respectivă, la alegerea viceprimarului autopropunîndu-se pentru această funcție. Într-un final, acesta a votat pentru Adi Gheorghiță Jecalo de la PNL, care a obținut postul. Drept recompensă, Constantin-Cristinel Hrițcan a fost numit administrator public al municipiului, funcție pe care nu și-o va pierde ca urmare a excluderii sale din PNL. Așadar, domnului Hrițcan i-au fost luați boii de la bicicletă, iar acesta va continua să pedaleze liniștit pentru sănătatea sa, dar mai ales pentru cea a localității al cărei administrator cică ar fi.

Cică Contra