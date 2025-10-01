Nu doamna Sofia, domnule Gheorghe

Sofia Vicoveanca a împlinit pe 23 septembrie 2025 frumoasa vîrstă de 84 de ani! Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria comunei Vicovu de Jos, au organizat prima ediție a Festivalului Național de Folclor ”Bucovina, Mândră Floare!”. Conform vicepreședintelui Consiliului Județean Nicolae Robu, festivalul este dedicat ”Doamnei Cântecului Bucovinean, Sofia Vicoveanca”, marele trofeu purtînd numele doamnei Vicoveanca.

La evenimentul găzduit timp de trei zile de Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” a transmis un mesaj președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan: „Doamna Sofia Vicoveanca este un simbol al Bucovinei și al folclorului românesc. Un exemplu de artist, de profesionalism, de bun-simț și de modestie. Fiecare spectacol al dânsei este o lecție de viață, atât prin cântecele interpretate, cât și prin poveștile spuse între melodii, cu atâta sinceritate și căldură. Îi doresc multă sănătate și putere să ne încânte mulți ani de acum înainte. La mulți ani, doamna Sofia!”.

Apreciem faptul că domnul Șoldan a folosit cuvinte frumos meșteșugite la adresa artistei, însă păcat că acestea au fost bruiate de ”dânsa”. Dânsa, domnule președinte, nu prea este un pronume de politețe sau dacă este e un pronume cu grad inferior de politețe. Cel mai bine ar fi mers ”domnia sa” sau chiar ”dumneaei”.

Cu ”dânsa”, ca cu ”dânsa”, scuzați tamponarea, dar cu ”doamna Sofia”, domnul Gheorghe, pardon, domnul Șoldan, chiar a dat cu bîta în balta de cuvinte. Sofia Vicoveanca sau doamna Vicoveanca, Gheorghe Șoldan sau domnule Șoldan. Doamna Sofia ar trebui să auzim doar pe la coafor ori pe la magazinul alimentar.

Vicovu de Jos, cam Jos