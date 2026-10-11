Metri pătrați în loc de metri cubi

Românii cu sobe pot să stea liniștiți, pentru că vor avea ce pune pe foc iarna asta. Am aflat acest lucru de la deputatul AUR de Suceava Petru Negrea, care a făcut o solicitare parlamentară pe adresa Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, iar aceasta i-a răspuns că, în 2026, a pus și pune la dispoziția populației o cantitate totală de 2 milioane de metri cubi de lemn.

Dacă domnul Negrea nu ar fi fost curios să afle cum stă treaba, atunci Romsilva și-ar fi făcut de cap și nu le-ar fi dat oamenilor metri cubi de lemn, ci metri pătrați, ca să nu-i poată băga în sobă și să se uite la ei clănțănind din dinți.

HașfagPetruNegrea