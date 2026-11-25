Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, a participat la Simpozionul Național „Bucovina, tradiție și modernitate”, care s-a desfășurat la Centrul Muzeal ”Cazinoul Băilor”, unde a fost prezent și academicianul Ioan Aurel Pop. După eveniment, domnul Rîpan le-a mulțumit organizatorilor ”pentru invitație și pentru organizarea celei de-a zecea ediții a acestui eveniment de tradiție din Vatra Dornei. M-am simțit onorat să îi urez bun venit, în numele dornenilor, academicianului Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române și invitatul special al ediției din acest an”.

Numai că, domnule Rîpan, fost viceprimar al municipiului-stațiune Vatra Dornei, domnul Pop nu mai este de cîteva luni președinte al Academiei Române. Pe undeva vă înțelegem, domnule Rîpan, deoarece Dorna, fiind foarte aproape de Ardeal, se cam ia și vă trebuie ceva timp ca să realizați ce se întîmplă.

SimpozIon Aurel Pop