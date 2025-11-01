Testul cu 100 de întrebări. Deocamdată

Florin Senciuc, un sucevean stabilit de 25 de ani în SUA, care face distribuție de aparatură medicală, a ajuns săptămîna trecută în Philadelphia: ”Este un oraș istoric foarte important al Americii. De fapt, Philadelphia a fost și prima capitală a Statelor Unite. Puțină lume știe treaba asta. Aici s-a ținut și s-a semnat declarația de independență a Statelor Unite. În 1776, dacă mi-aduc aminte, pe 4 iulie, cînd este Ziua Independenței a Statelor Unite, atunci a fost adoptată declarația. De fapt, a fost semnată, tehnic vorbind, un an mai tîrziu. (Știi lucrurile astea pentru că atunci cînd ai dat examen pentru cetățenie trebuia să răspunzi și la întrebări din istoria Statelor Unite?). O, da! Testul respectiv, la vremea cînd am depus eu jurămîntul pentru cetățenie, adică acum mult, mult timp în urmă, în 2008, cu alte cuvinte, era un test de 100 de întrebări. Și trebuia să le știi pentru că nu aveai altă șansă, dar am înțeles că acum, sub administrația Trump, vor să modifice și să mărească numărul de întrebări la cel puțin 200. Dar era un zvon. Eu o să fiu curios, pentru mine personal, să văd cît de dificil o să facă examenul respectiv, dar în situația actuală aș avea niște semne de întrebare dacă ar mai fi așa mulți doritori să devină cetățeni americani, avînd în vedere conjunctura în care ne aflăm acum. Întrebările erau preponderent din istorie, dar și din geografie. De exemplu, dacă îmi aduc bine aminte, întrebau din cîte state este compusă Statele Unite ale Americii, pentru că aici sînt 48 în partea continentală plus două, Alaska și Hawaii, dar mai ai și teritoriile gen Puerto Rico. Dacă-ți vine a crede și acum, la ora actuală, e un scandal care o să aibă finalitatea, zic eu, la Super Bowl-ul din februarie. Un scandal cu privire la un cântăreț destul de faimos, Bad Bunny. El e din Puerto Rico. El o să țină faimosul show la pauza dintre reprize la Super Bowl. Și cei de extremă dreaptă, suporterii MAGA ai lui Trump au făcut mare scandal că de ce nu vine un american să cînte? Ei uitînd, de fapt, că Puerto Rico este teritoriu american și toți cetățenii din Puerto Rico sînt cetățeni americani. Și cînd le aduci aminte, cînd le spui treaba asta, imediat spun: <dar, de ce cîntă în spaniolă, de ce nu cîntă în engleză?>”. (Foto: Visit Philadelphia)